Bella Ramsey è stata quasi “danneggiata” per sempre da The Last of Us

The Last of Us è una produzione che ha coinvolto moltissimo Pedro Pascal e Bella Ramsey, e quest’ultima soprattutto ha rischiato di essere segnata dallo show.

La serie ispirata all’omonimo titolo di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) continua a convincere il pubblico di tutto il mondo in ogni caso, a poche puntate dalla fine della prima stagione.

Sappiamo per altro che l’attrice si è infortunata durante le riprese, una leggera ferita che non è risultata in niente di grave fortunatamente.

Bella Ramsey ha recentemente commentato lo show, in una delle tante occasioni, rivelando che il finale dividerà li pubblico. Un finale che, una volta girato, ha lasciato anche all’attrice dei segni.

Precisamente, come riporta The Gamer, per quanto riguarda il suo modo di parlare.

Bella Ramsey è in inglese, e come tale ha un accento molto marcato come si è potuto notare nella sua performance in Game of Thrones.

E se ha potuto interpretare Lyanna Mormont, il suo personaggio nella serie fantasy, con il suo accento naturale, Ellie in The Last of Us ha una inflessione statunitense.

La quale, come ha rivelato Bella Ramsey, ha fatto molta fatica a dimenticare dopo la fine delle riprese.

In una recente intervista, l’attrice ha rivelato che sta attraversando un periodo difficile nel riuscire a lasciarsi alle spalle l’accento di Ellie. Nonostante le riprese della prima stagione siano terminate da tempo, Ramsey continua a ricadere di nuovo nella voce della protagonista di The Last of Us.

«Quando sono tornata a casa, ho trovato difficile tornare ad essere solo Bella e parlare di nuovo con un accento britannico», ha rivelato l’attrice nella chiacchierata.

Questo dimostra, se non altro, il grande impegno che gli interpreti della serie HBO hanno profuso nel portare in scena la storia, e i personaggi, di Naughty Dog.

Sicuramente sarà ancora più difficile in futuro, visto che le riprese della stagione 2 potrebbero cominciare molto prima del previsto, secondo Pedro Pascal.

Nel frattempo lo show ha già raggiunto un nuovo record per quanto riguarda lo streaming: un record miliardario.