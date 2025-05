The Last of Us S2 massacrata di recensioni negative, per i soliti motivi

Ci sarà un giorno in cui le tematiche espresse da The Last of Us, tra videogioco e serie HBO, verranno accettate e comprese, ma non è oggi.

Come riporta The Gamer, infatti, l'ultimo episodio della serie TV di The Last of Us di HBO ha ricevuto la valutazione più bassa della serie su IMDb, diventando bersaglio di un’ondata di review bombing.

L’episodio, intitolato "Day One", ha ottenuto un punteggio medio di 6.9 nel momento in cui scrivo. Un risultato che, sebbene non drammatico in assoluto, rappresenta un netto calo rispetto agli standard della serie HBO.

Secondo i dati raccolti su IMDb, più di 14.000 utenti hanno votato l’episodio: oltre 3.000 lo hanno valutato con un 10, ma circa 2.600 lo hanno stroncato con un voto di 1, abbassandone drasticamente la media.

Nell’episodio sono stati introdotti due personaggi molto attesi dai fan del gioco, Isaac e Lev, mentre Ellie e Dina hanno rischiato di essere catturate dalla WLF e poi assalite da un’orda di infetti. Ma a far discutere è soprattutto la scena in cui le due protagoniste si scambiano un bacio appassionato, seguita dalla rivelazione dei loro sentimenti reciproci.

Molti dei commenti negativi non nascondono il motivo della loro insoddisfazione. Per alcuni, la scena tra Ellie e Dina è «forzata» o «non rilevante per la trama». Alcuni hanno persino definito l’episodio «agenda-driven», facendo riferimento all'ormai teoria diffusa dell'agenda delle comunità queer per imporre non si sa ben quale ideologia nel mondo.

L'episodio 4 è stato etichettato come parte di un presunto filone «LGBT buttato lì», ignorando quanto sia importante la relazione tra Ellie e Dina nella storia originale di The Last of Us Part II.

Siamo quindi in una situazione del tutto simile a quella dell'ormai famigerato episodio di Bill e Frank della prima stagione dello show, che è stato attaccato soprattutto dagli attivisti alt-right che combattono per la libertà di espressione delle tematiche di genere.