The Last of Us è stato ad un passo dal diventare una vera serie animata

La serie TV di The Last of Us si è rivelata uno dei più grandi successi di sempre non solo per gli adattamenti videoludici, ma anche per lo stesso network di HBO: può sembrare dunque strano pensare che, secondo i piani iniziali, avremmo potuto ricevere un progetto totalmente diverso.

Prima che i produttori decidessero di adottare l’approccio live-action, c’erano diverse idee su come portare il videogioco di Naughty Dog (trovate The Last of Us Part I su Amazon) sugli schermi televisivi: tra le idee principali c’erano un film e… una serie animata.

A svelarlo è stato l’attore Jeffrey Pierce, che ha interpretato Tommy nei videogiochi ed apparso con un ruolo inedito nello show televisivo: in passato aveva già ammesso che «non sarebbe mai stato un grande film», rivelando però che anche una serie animata è stata presa in seria considerazione.

In un’intervista rilasciata a The Direct, l’attore ha infatti confermato che ci sono stati svariati tentativi e idee per l’adattamento del videogioco, prima di confermare la fortunatissima e ben riuscita serie TV live-action con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

I piani iniziali per The Last of Us, che risalirebbero a diversi anni fa, avevano infatti preso in considerazione sia un film live-action che una versione animata del videogioco, che in entrambi casi avrebbero potuto vedere coinvolto proprio lo stesso Jeffrey Pierce:

«Nel tempo ci sono state diverse iterazioni. Ad un certo punto c’era un film. Ad un altro punto, avevamo una serie animata con motion capture cinematografico».

Ovviamente, come ormai i fan sanno, entrambe le idee sono state inevitabilmente scartate quando HBO ha deciso di puntare tutto su una serie televisiva live-action, iniziando con la ricerca di un interprete per Joel e stabilendo che Pedro Pascal era l’attore ideale per il ruolo.

Il suo casting ha anche reso evidente allo stesso Pierce che non avrebbe ripreso il ruolo di Tommy visto che è «più vecchio» della star, ma la produzione ha comunque trovato per lui un ruolo che ha sorpreso positivamente i fan.

Tra il videogioco originale e la serie televisiva esistono diverse differenze, nonostante si tratti di un adattamento molto fedele: uno di questi è il livello di violenza, che mostra il Joel live-action essere quasi “un santo” rispetto alla controparte videoludica per il numero di uccisioni finali.

Il finale di stagione ci ha mostrato anche una scena inedita con la madre di Ellie: l’attrice, interprete proprio della protagonista nei videogiochi originali, ha svelato un tenerissimo segreto nascosto che non era destinato a diventare pubblico.