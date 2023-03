The Last of Us, Joel è quasi un “santo” rispetto al videogioco: ecco la differenza di uccisioni totali

Sebbene la serie TV di The Last of Us ci abbia lasciato intendere più volte che Joel non è un uomo “buono” nel vero senso della parola, le scene mostrate agli spettatori hanno reso più facile identificarsi con lui, considerata la scelta di concentrarsi sui rapporti umani e non sulla violenza.

Questo significa anche che c’è una profonda differenza di fondo rispetto ai videogiochi originali di Naughty Dog (trovate The Last of Us Part I su Amazon), ovvero il fatto che il protagonista uccide molti meno avversari rispetto alla versione giocata su PlayStation.

Come riportato da Twinfinite, gli utenti Reddit hanno infatti deciso di mettere a confronto tutte le uccisioni causate da Joel nella serie TV rispetto ai videogiochi originali, facendo emergere che nello show HBO il protagonista, interpretato da Pedro Pascal, sembra quasi addirittura un “santo”.

È infatti emerso che nella serie TV di The Last of Us abbiamo visto “soltanto” 39 morti causate dal protagonista, divise tra 28 umani e 11 infetti. E tutto senza utilizzare alcun mattone, come hanno sottolineato i fan nelle ultime ore a suon di battute.

Joel è decisamente più spietato nei videogiochi originali.

Ma se questi numeri potrebbero già sembrare impressionanti, non possono che impallidire rispetto a quanto visto nell’avventura di Naughty Dog: sono infatti previste almeno 200 uccisioni per arrivare alla fine di un regolare playthrough nei videogiochi.

E questa è soltanto una cifra indicativa, dato che in base a come giocheranno gli utenti il numero di uccisioni potrebbe rivelarsi addirittura molto più elevato.

Una differenza che riesce a trasmettere perfettamente la vera brutalità di Joel per sopravvivere, ma che non era naturalmente necessario mostrare nella serie televisiva fino a questo momento. Anche se, bisogna ammetterlo, il fatto che nello show abbiamo visto poco più di un decimo delle morti nei videogiochi è comunque una differenza assai curiosa.

Se fate parte della schiera di appassionati che avrebbero voluto vedere più violenza nella serie, la Stagione 2 potrebbe fare al caso vostro: gli autori hanno infatti promesso molta più azione (e tanti infetti).

La seconda stagione ci mostrerà gli eventi narrati in Part II, ma gli autori hanno già promesso che la serie non andrà oltre quanto già narrato con i videogiochi, sottolineando di non voler ripetere lo stesso errore commesso da serie come Game of Thrones.