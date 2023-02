The Last of Us 2, un contenuto è stato tagliato (ma il motivo è serio)

Naughty Dog è al lavoro sul suo prossimo gioco multiplayer di The Last of Us Part II, di cui sappiamo ancora poco, sebbene a quanto pare continuano a emergere curiosità circa il titolo base.

Senza nulla togliere alla Part I da mesi disponibile nei negozi, il sequel delle avventure di Ellie è ancora molto amato e apprezzato.

Se da mesi si parla del multiplayer dedicato al gioco, tanto che in tempi non sospetti è emerso che questi potrebbe essere standalone e gratis, sembra che un contenuto dell’avventura principale sia stato tagliato.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, un minigioco di The Last of Us Part II è stato tagliato dopo che qualcuno ha disegnato una svastica nazista.

Un minigioco di The Last of Us Part II sarebbe stato rimosso da Naughty Dog durante lo sviluppo perché un playtester ha disegnato una svastica nazista, cosa che avrebbero poi potuto replicare anche tutti i giocatori.

Il mini-game dava ai giocatori la libertà di disegnare cose nei panni di Owen, il cui soggetto principale era Abby. Invece di completare un disegno della donna, un utente ha realizzato l’atroce simbolo nazista.

Come rivelato da Anthony Vaccaro, Principal Environment Artist di Naughty Dog, il minigioco avrebbe visto Owen iniziare a tratteggiare la la sagoma di Abby, mentre il giocatore avrebbe poi ricevuto i comandi per riempire gli spazi vuoti.

Dopo aver descritto nei dettagli il minigioco tagliato, Vaccaro ha spiegato che durante il primo playtest esterno «qualcuno ha disegnato una [svastica] per vedere se fosse possibile farlo». Insomma, al netto del contenuto tagliato, è decisamente cosa buona e giusta che Naughty Dog abbia deciso di rimuoverlo.

