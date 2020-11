The Last of Us Parte II: il volto di Abby ora lo è anche nella vita reale

The Last of Us Parte II è il capolavoro targato Naughty Dog disponibile ormai da diversi mesi su console PlayStation 4.

Che la si ami o la si odi, Abby è sicuramente uno dei personaggi più importanti del gioco, specie per il ruolo della ragazza all’interno della vicenda principale (che non vi riveleremo, potete stare tranquilli).

Chi ha dato le fattezze ad Abby nel gioco? Come forse saprete, il “volto” del personaggio è in realtà quello di Jocelyn Mettler, VFX artist presso lo studio Beyond-FX. Ora, la giovane ha deciso di trasformarsi letteralmente in Abby per la notte di Halloween, tanto che però sembra averci preso decisamente gusto continuando a interpretare il personaggio anche dopo la notte più macabra dell’anno.

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la Mettler ha condiviso una valanga di foto che la vedono vestita da Abby, con tanto di armi da fuoco imbracciate. Trovate i sorprendenti scatti poco sotto:

Poco più in basso, altri scatti di Jocelyn negli abiti muscolari di Abby:

Insomma, gli scatti vanno oltre il concetto di semplice cosplay, abbracciando una somiglianza che ha davvero dell’incredibile (frutto anche e soprattutto dell’incredibile lavoro di programmazione del team Naughty Dog).

The Last of Us Parte II, lo ricordiamo, è disponibile dal 19 giugno 2020 in esclusiva assoluta su console PlayStation 4.