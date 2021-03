The Last of Us 2: è possibile giocare con Joel (grazie a una mod)

Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler su The Last of Us Parte II. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Il secondo capitolo della saga Naughty Dog è stato senza dubbio il gioco più importante del 2020, ma anche il più controverso: vi è infatti un colpo di scena che ha seriamente traumatizzato un gran numero di giocatori, ed è relativo all’uccisione di uno dei personaggi più amati del franchise, nonché protagonista del primo capitolo: Joel.

Ucciso per mano (o sarebbe meglio dire grazie a una mazza da golf) da Abby, sembra proprio che il personaggio sia ora destinato a tornare in The Last of Us Parte II sotto forma di personaggio giocabile. Avete capitolo bene: Joel può “tornare in vita”, prendendo di fatto il posto di Ellie.

Prima di scandalizzarvi, è meglio chiarire che si tratta di una sorprendente mod realizzata dallo YouTuber smasher248, il quale ha letteralmente sostituito il modello poligonale di Ellie con quello di Joel, perlomeno in una manciata di sequenze.

Nel filmato sottostante vediamo Joel correre per l’edificio in compagnia di Dina, pistola alla mano, con indosso la sua caratteristica giacca di pelle (via DS).

Sfortunatamente, la voce di Joel in questa mod è ancora quella di Ellie, ma è comunque sorprendente vedere il “padre” della giovane ricomparire sulle scene, anche se solo per un breve periodo.

Una seconda clip mostra Joel prendere il posto di Ellie nell’iconica scena della chitarra per “Take on Me” ma, ancora una volta, il personaggio ha la voce di Ellie (il tutto appare abbastanza inquietante, a essere sinceri).

The Last of Us Parte II è stato rilasciato per console PS4 durante il mese di giugno del 2020 (potete leggere la nostra ricca recensione completa a questo indirizzo) ed è chiaramente giocabile in retrocompatibilità su PS5.