The King Of Fighters XV: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Annunciato un paio di anni fa in occasione dell’evento EVO 2019, The King Of Fighters XV si appresta ad arrivare sulle nostre console tra pochi mesi, dando agli appassionati di questa longeva saga l’occasione per combattere ancora una volta con i lottatori del cuore.

The King Of Fighters XV proporrà un roster composto da 39 personaggi in totale, nel quale troverete sia vecchie glorie che new entry. La struttura tipica del picchiaduro è rimasta immutata: infatti The King of Fighters si è sempre basato su scontri tra team di tre personaggi ciascuno, senza però la possibilità di cambiare combattente quando si vuole, come invece accade, ad esempio, nei Marvel VS Capcom o nel recente Dragon Ball FighterZ.

Il gameplay offerto da The King Of Fighters XV si manterrà piuttosto in linea con i capitoli precedenti. Il titolo ha deciso di non applicare una revisione del proprio combat system per avvicinare i neofiti, come di recente è successo, ad esempio, con Guilty Gear Strive, ma, nonostante qualche semplificazione rispetto al passato, resta un picchiaduro piuttosto ostico da padroneggiare per un neofita.

The King Of Fighters XV è attualmente in sviluppo per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S, mentre il suo debutto sul mercato è atteso per il 17 febbraio 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

