The Game Awards, Ghost of Tsushima sta per portarsi a casa un grosso premio!

Mancano ormai pochi giorni ai The Game Awards, che all’alba del prossimo 11 dicembre (a partire dall’1.00 in orario italiano) vedranno venire premiati i migliori videogiochi del 2020. Gli award ufficiali che vedremo sul palco vedranno le votazioni compiute al 90% dalla critica specializzata, compresa la nostra redazione, e al 10% dal pubblico.

Tuttavia, come lo scorso anno la kermesse di Geoff Keighley ha anche indetto una categoria interamente votata dai fan, che premierà quindi il gioco dell’anno secondo i giocatori. Dopo i colpi di scena della prima manche, siamo arrivati alla terza con solo cinque giochi rimasti a contendersi la palma di vincitore. A prendere il largo è stato Ghost of Tsushima, che al momento in cui battiamo questa notizia ha raccolto il 41% delle preferenze dei giocatori.

Ghost of Tsushima è disponibile su PlayStation 4 da luglio

Lo insegue The Last of Us – Parte II, con il 36% dei voti, mentre chiude il podio Hades, con l’11% delle preferenze dei giocatori. A completare la selezione dei top 5 sono Doom Eternal, con l’8%, e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, con il 4%.

Se siete interessati a votare per dire la vostra potete farlo a questo link sul sito ufficiale dei The Game Awards. Lo scorso anno, ricordiamo, la stessa votazione aveva invece eletto come gioco del 2019 Fire Emblem: Three Houses, mente il premio del GOTY ufficiale alla kermesse era andato a Sekiro: Shadows Die Twice.