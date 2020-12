The Game Awards, abbiamo ufficialmente il primo GOTY!

Ghost of Tsushima è ufficialmente il gioco dell’anno 2020 per la categoria GOTY votata dagli utenti ai The Game Awards 2020. Le votazioni si sono chiuse poche ore fa e, dopo le polemiche innescate sulla questione in virtù di un tweet di Neil Druckmann prima e delle organizzazioni che volevano in qualche modo danneggiare The Last of Us – Part II poi, è stato il titolo Sucker Punch ad affermarsi come il preferito dei giocatori per l’anno che va a concludersi.

Il gioco è riuscito a spuntarla proprio sul titolo Naughty Dog, arrivato secondo, mentre a chiudere il podio è stato Hades, lungamente staccato dai primi due. A celebrare il successo del gioco non solo l’account ufficiale della serata di gala su Twitter e quello di Geoff Keighley, ma anche gli stessi sviluppatori del team Sucker Punch.

Congratulations Ghost of Tsushima and @SuckerPunchProd — the fans have chosen you as their pick for Player's Voice! pic.twitter.com/BpWmwwUCRG — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2020

The results are in! Congratulations to GHOST OF TSUSHIMA, the winner of the Player's Voice Award at #TheGameAwards https://t.co/NKXNht6F8X pic.twitter.com/Nfy6TOEm6K — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020

Nel suo cinguettio, la software house scrive:

Grazie a tutti i fantasmi di Tsushima! Il vostro supporto quest’anno è stato incoraggiante e di ispirazione, e lo apprezziamo tanto. Grazie di tutto, e per il tempo che avete passato a giocare sia il viaggio di Jin che Legends. Per noi significate tutto!

Thank you so much to all the #GhostOfTsushima fans who voted! Your support this year has been encouraging and inspiring, and we are so appreciative. Thank you for everything you do and for the time you've spent playing through Jin's journey and Legends. You mean the world to us! https://t.co/oqfhsjGoCh — Ghost of Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) December 8, 2020

Lo scorso anno lo stesso premio, votato al 100% dagli utenti, era stato invece assegnato a Fire Emblem: Three Houses, apprezzata esclusiva per Nintendo Switch.

Ghost of Tsushima è il GOTY 2020 per il voto degli utenti

Vi ricordiamo che l’11 dicembre all’1.00 del mattino avrà il via la serata di premiazione che svelerà i vincitori delle categorie principali dei The Game Awards. I premi saranno votati al 90% dalla critica specializzata, compresa la nostra redazione, e al 10% dalle preferenze del pubblico. In questo caso trovate ancora i sondaggi aperti sul sito ufficiale degli Awards.

Se volete scoprire tutti i dettagli dell’offerta ludica di Ghost of Tsushima vi raccomandiamo la ricca video recensione dedicata al gioco sulle nostre pagine. Avete già letto anche la nostra chiacchierata accademica su quanto il contesto storico affrontato da Sucker Punch sia fedele alla controparte reale?