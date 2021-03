The Elder Scrolls VI avrà meccaniche survival e rune magiche, per una insider

The Elder Scrolls VI, così come Starfield, è sicuramente uno dei titoli più attesi tra quelli in cantiere in Bethesda e ZeniMax (da poco acquistata da Microsoft per la modica cifra di ben 7.5 miliardi di dollari).

In mancanza di notizie ufficiali sul gioco, il quale si starebbe facendo attendere più del previsto, a smuovere le acque ci pensa la nota insider Tiffany Treadmore (via Reddit), già piuttosto affidabile circa la notizia della cancellazione dell’E3 2020 e vari Nintendo Direct, rumor rivelatisi poi esatti.

Il logo ufficiale di TES6.

Stando a Tiffany, il prossimo capitolo del franchise di The Elder Scrolls avrà vere e proprie dinamiche da survival game, oltre ad altre meccaniche incentrate rigorosamente sulla magia, grazie a un sistema specifico chiamato “Rune Drawing”.

La Treadmore non ha ovviamente rivelato i dettagli di questo fantomatico sistema per implementare e creare nuovi incantesimi e abilità magiche, sebbene detta così si tratterebbe di una feature realmente interessante, che porterebbe il nuovo capitolo verso nuovi orizzonti.

La cosa, a rigor di logica, ha senso: Bethesda ha già implementato meccaniche da survival in giochi come Fallout 4 e Fallout 76, quindi non sorprenderebbe che anche il nuovo episodio della saga di RPG d’azione fantasy possa includere qualcosa del genere (magari, con una maggiore cura nei dettagli). Ricordiamo in ogni caso che al momento si tratta solo di voci di corridoio ben lontane dall’essere ufficiali, quindi fate attenzione.

Dopotutto, Pete Hines di Bethesda ha già accennato al fatto che la compagnia inizierà a parlare di The Elder Scrolls VI “tra anni”, quindi dovremo avere molta pazienza in attesa che le prime informazioni ufficiali facciano capolino. L’unica cosa “ufficiosa” nota al momento, sono gli indizi sull’ambientazione che ci aspetta su The Elder Scrolls VI, suggerendo che l’avventura dovrebbe svolgersi ad Hammerfell.