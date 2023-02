The Elder Scrolls, uno storico classico rivive grazie ai fan (ed è gratis)

La saga di The Elder Scrolls è tra le più amate di sempre, visto che ora un grande classico del franchise è stato letteralmente ricreato dai fan: stiamo parlando di Morrowind.

La regione tornata di recente anche in The Elder Scrolls Online ha un posto speciale nel cuore dei fan

Se nel mentre qualcuno ha pensato di ricreare Morrowind all’interno di Skyrim stesso, qualcun altro ha ora deciso di dare nuova vita al gioco.

No, non parliamo della versione multigiocarore in VR, bensì di un progetto dei fan che vuole davvero riportare in auge uno dei capitoli più rappresentativi della saga.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder “trancemaster_1988” ha rilasciato la prima versione del 2023 di Morrowind Rebirth. Secondo il modder, questa nuova edizione contiene una serie di correzioni, aggiunte e miglioramenti vari.

Nel caso non lo sapeste, Morrowind Rebirth è una revisione completa del classico RPG di Bethesda. Questa mod aggiunge innumerevoli nuovi dettagli, armi, armature e molto altro da vedere e da fare.

In pratica, si tratta di una mod imperdibile per chi vuole rigiocare a questo classico capitolo di TES. La versione in questione aggiunge nuovi modelli e texture 3D, oltre a nuove armi, varianti degli altari alle tombe ancestrali e un’enorme quantità di correzioni e miglioramenti allo scenario.

Potete scaricare la versione 6.2 di Morrowind Rebirth da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita (fossimo in voi non ce la perderemmo per nulla al mondo, specie se siete fan sfegatati).

