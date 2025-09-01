Qualcuno ha deciso di realizzare un'impresa abbastanza folle quanto affascinante, ovvero trasformare l'intero The Elder Scrolls III: Morrowind utilizzando il motore grafico di Elden Ring.

Come ci segnala Wccftech, l'idea nasce dalla mente di InfernoPlus, un modder e YouTuber che ha deciso di intraprendere questa titanica impresa tecnologica: il risultato finale promette di essere una fusione straordinaria tra due mondi videoludici apparentemente distanti, ma accomunati dalla passione dei fan.

Il modder aveva inizialmente immaginato di portare il classico Bethesda su Dark Souls, per poi spostarsi verso Dark Souls 3 e infine approdare alla scelta definitiva di Elden Ring (lo trovate su Amazon).

La decisione finale si è rivelata la più saggia, non solo perché il titolo FromSoftware non solo offre una qualità superiore in termini di grafica e meccaniche di gioco, ma anche perché dispone anche di strumenti di modding non ufficiali che hanno raggiunto una maturità sufficiente per supportare progetti di questa portata.

Lo sviluppo procede a ritmo sostenuto, con il creatore che stima di aver completato circa la metà del lavoro complessivo. Tuttavia, ammette candidamente che fornire tempistiche precise rimane complesso per un'operazione di queste dimensioni: potete vedere i suoi progressi nel seguente video dimostrativo.

Dal punto di vista tecnico, alcuni elementi chiave sono già stati completati: la generazione del mondo di gioco ha raggiunto il traguardo, mentre illuminazione ed effetti ambientali sono quasi pronti, pur richiedendo ancora alcuni affinamenti nel processamento delle luci.

Anche gli ambienti interni sono sostanzialmente terminati, mentre le sfide maggiori riguardano i dialoghi, che necessitano ancora del caricamento completo dei dati di scripting, mentre il doppiaggio sarà aggiunto solo nelle fasi finali dello sviluppo.

Un altro problema temporaneo ma piuttosto divertente riguarda i personaggi non giocabili: al momento, tutti gli umanoidi appaiono come la ragazza predefinita di Elden Ring, mentre gli animali sono rappresentati da... capre.

InfernoPlus ha chiarito che il progetto non include alcun dato originale di Morrowind, richiedendo invece che gli utenti possiedano una copia legittima del gioco originale: un approccio che dovrebbe evitare possibili takedown e cease & desist, rimanendo dunque presumibilmente nei confini della legalità.

Curiosamente, questo non è l'unico progetto "remake" dedicato a Morrowind: uno dei più interessanti è sicuramente Skywind, che intende convertire il titolo usando Skyrim.