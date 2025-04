Morrowind vive ancora, ed è in arrivo un regalo dai fan

Non si vive di solo Oblivion, visto che i fan della saga Bethesda non hanno mai dimenticato un big come Morrowind.

Ora, il team di Tamriel Rebuilt ha annunciato che il nuovo aggiornamento, Grasping Fortune, sarà disponibile dal 1° maggio 2025.

Per celebrare la notizia, è stato pubblicato anche un trailer che mostra scorci mozzafiato della nuova area esplorabile e che trovate poco sotto.

Per chi non conoscesse il progetto, Tamriel Rebuilt è una colossale mod gratuita per The Elder Scrolls III: Morrowind (gioco avvistabile ancora su Amazon) che mira a ricostruire l'intera terraferma della provincia, espandendo enormemente il mondo di gioco.

Ad oggi, più della metà del continente di Morrowind è stata realizzata e resa esplorabile con un livello di dettaglio impressionante.

Con Grasping Fortune, i fan potranno mettere piede in una nuova vasta regione meridionale, completa di oltre 140 dungeon creati a mano e più di 270 nuove missioni che promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco.

Vale la pena ricordare che Tamriel Rebuilt è un progetto separato da Project Tamriel (il quale comprende altri ambiziosi mod su Cyrodiil, Skyrim, High Rock, Hammerfell ed Elsweyr) o le varie aggiunte in Skyrim, e si concentra esclusivamente sull'espansione della provincia di Morrowind, integrando anche piccole iniziative come Eye of Argonia.

Un'impresa in ogni caso monumentale, che si aggiunge a una scena modding per Morrowind ancora incredibilmente viva, tra multiplayer VR, texture pack in 4K e persino mod che danno voce a tutti gli NPC.

Onestamente, vedere Tamriel Rebuilt arrivare a questi livelli fa un certo effetto. È come vedere un vecchio amico tornare in grande forma dopo anni. Morrowind è uno di quei giochi che non invecchiano mai davvero.

Più che nostalgia, qui si parla di puro rispetto per un mondo e un’atmosfera che nessun altro titolo è mai riuscito davvero a replicare (non me ne voglia Oblivion Remastered, il quale potrebbe arrivare anche su Switch 2).

E se oggi possiamo viverlo ancora meglio, allora non resta che inchinarsi davanti alla passione sconfinata di questi modder.