Il remake fanmade di Morrowind è ancora vivo

Dopo il clamore suscitato da Oblivion Remastered, anche The Elder Scrolls III: Morrowind torna sotto i riflettori grazie a Skywind, il progetto fan-made che ricrea il leggendario RPG del 2002 all'interno del motore di Skyrim: Special Edition.

E per la gioia degli appassionati, è appena stato pubblicato un nuovo trailer di ben 20 minuti che mostra i grandi progressi raggiunti dal team.

Cos’è Skywind? Semplice, si tratta di un remake totale di Morrowind, costruito da zero nel motore di Skyrim (che trovate su Amazon).

L'obiettivo è ambizioso: modernizzare l’esperienza senza perdere l’anima e l’atmosfera unica dell’originale. Per farlo, il team sta aggiornando completamente grafica e modelli 3D, ricreando l’intera colonna sonora, introducendo doppiaggio completo (assente nel gioco originale) e migliorando l’illuminazione e implementando un sistema dinamico di meteo.

Come dichiarato dal sito ufficiale del progetto: «Skywind libera Morrowind dai suoi limiti tecnici, conservando però i suoi personaggi indimenticabili, le missioni coinvolgenti e i luoghi iconici.»

Il nuovo video ci offre una panoramica impressionante dello stato attuale del progetto. Possiamo ammirare aree leggendarie come Buckmoth, Hla Oad e Ashurnibibi, ricostruite con una cura maniacale per i dettagli. Non mancano aggiornamenti sullo sviluppo e scorci che fanno venire l’acquolina in bocca a ogni veterano della saga.

Nonostante l’entusiasmo, Skywind non ha ancora una data di uscita, e dal trailer appare chiaro che ci sarà ancora da aspettare. Tuttavia, il progetto ha ormai preso una forma concreta, e il supporto della community è più vivo che mai.

In un periodo in cui Bethesda è tornata a guardare con interesse alle opere fan-made (come dimostrato dal supporto a Skyblivion), Skywind potrebbe essere la perfetta compagnia nell’attesa — ancora lunga — di The Elder Scrolls VI.

Parlando invece di Oblivion Remastered, avete letto che è arrivata una mod che rivoluziona la visuale in prima persona? Scaricala gratis nel link che trovi nella notizia.