The Dark Pictures: House Of Ashes per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente la versione PS5 del recentissimo The Dark Pictures: House Of Ashes, che potete portarvi a casa a soli 24,98€, rispetto ai 29,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 5€.

La storia raccontata in The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes avrà luogo nel 2003, al termine della guerra in Iraq, quando una task force composta dalla Marina, dalla CIA e dalle Forze Speciali statunitensi viene incaricata di individuare un deposito sotterraneo di armi chimiche segnalato da scansioni satellitari.

Tuttavia, attaccati dalla resistenza irachena, i soldati sprofonderanno nel sottosuolo, dove dovranno vedersela con mostri assetati di sangue e portare alla luce segreti rimasti nascosto a lungo tempo.

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes pesca a piene mani da classici del genere horror come Alien, Predator, The Descent e The Cave, senza dimenticare la statua di Pazuzu (evidente riferimento all’Esorcista).

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare un gioco horror disponibile davvero da pochissimi sul mercato risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

