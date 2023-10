I migliori giochi horror di stampo cinematografico per Halloween

Ci sono diversi elementi che possono concorrere a forgiare un'esperienza horror da ricordare: per alcuni videogiocatori si tratta dell'azione, per altri della violenza, per altri ancora della narrativa — e meglio se è una di quelle che caricano sulle spalle del giocatore il senso della responsabilità, magari con decisioni da prendere che segnano il destino dei protagonisti.

Con la sempre maggior commistione tra videogiochi e linguaggio della settima arte, non mancano i videogiochi horror di stampo cinematografico: quali sono, però, i migliori con cui divertirsi durante Halloween? Abbiamo fatto una selezione per offrirvi i nostri consigli e farvi giocare a dei titoli da ricordare durante la notte delle zucche: vediamo quali sono!

I migliori giochi horror di stampo cinematografico

The Quarry

The Quarry è un'esperienza horror che prende spunto direttamente dal grande schermo, offrendo agli appassionati di giochi e ai cinefili un'avventura spaventosa di qualità cinematografica. Prodotto da Supermassive Games, lo stesso studio dietro l'acclamato Until Dawn, The Quarry combina la cooperazione tra giocatori con gli elementi più avvincenti del sottogenere horror.

L'atmosfera intensa, le trame avvincenti e la realizzazione grafica di livello superiore lo rendono una scelta perfetta per gli amanti del brivido che cercano un gioco immersivo da giocare durante la stagione di Halloween.

Layers Of Fear

Layers of Fear è un titolo horror profondamente immersivo. Prodotto da Bloober Team, il gioco rappresenta una rivisitazione dell'horror originale, approfondendo e unendo le storie che caratterizzano la saga.

La sua atmosfera spaventosa e la narrazione di stampo cinematografico lo rendono un capolavoro del genere, ideale per immergersi nelle tenebre di Halloween.

Acquista a 18,30 euro su CDKeys

Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered è una rivisitazione del classico horror di Remedy. Questo gioco si distingue per la sua atmosfera cinematografica, immergendo i giocatori nelle oscure avventure di Alan Wake, un autore in cerca della sua moglie scomparsa, mentre svela un mistero avvolto dal buio e dalla luce. Le meccaniche di gioco, incentrate sull'uso del buio e della luce, rendono ogni momento teso ed emozionante, con il protagonista che si difende dalle minacce utilizzando una torcia e altre fonti luminose.

Perfetto per la stagione di Halloween, Alan Wake Remastered è l'ideale per coloro che cercano un'esperienza horror di stampo cinematografico, che punta più sulla narrazione profonda e sullo sguardo nella mente di un personaggio, piuttosto che su semplici spaventi.

Amnesia The Bunker

Amnesia: The Bunker è l'ultimo capitolo horror proposto da Frictional Games, che si immerge profondamente nelle radici del genere horror per offrire momenti di terrore puro e autentico. Al contrario di molti titoli che si limitano a presentare scenari paurosi, Amnesia: The Bunker si distingue per la sua capacità di creare una vera e propria tensione, evitando trucchi da dilettanti e fornendo una narrativa di stampo cinematografico.

La sua natura di survival horror puro e senza compromessi lo rende particolarmente immersivo. Inoltre, in vista di Halloween, il gioco ha ricevuto un aggiornamento, rendendo l'esperienza ancora più spaventosa e impegnativa, consolidando ulteriormente la sua posizione come uno dei migliori giochi horror cinematografici da giocare in questa stagione.

Acquista a 19,69 euro su CDKeys

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è un'avvincente avventura horror che si colloca tra le gemme del genere cinematografico nel mondo dei videogiochi. Ispirato a storie inquietanti come quella di HH Holmes, questo titolo trascina i giocatori in un viaggio oscuro e misterioso, dove ogni decisione può portare a conseguenze fatali.

I protagonisti, tra cui Charlie, Mark, Erin, Jamie e Kate, possono non riuscire sempre a conquistare immediatamente il cuore dei giocatori, ma la profondità delle loro storie e il susseguirsi di eventi terrificanti compensano ampiamente. Con la sua atmosfera intensa e gli intricati intrecci narrativi, "The Devil in Me" è senza dubbio uno dei migliori giochi horror da giocare durante la stagione di Halloween, offrendo agli appassionati del genere una coinvolgente esperienza da brivido.