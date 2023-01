The Callisto Protocol, la patch 3.01 introduce il New Game Plus: ecco le novità

Con un po’ di anticipo rispetto alle aspettative, Striking Distance Studios ha annunciato di aver appena rilasciato l’aggiornamento 3.01 per The Callisto Protocol, che introduce la modalità più attesa dai fan.

Da questo momento chiunque abbia infatti portato a termine l’ambizioso horror (che trovate in offerta su Amazon) potrà infatti selezionare dalla schermata iniziale il New Game Plus, fornendo così un incentivo per ricominciare l’avventura.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile da questo momento su tutte le piattaforme, anche se gli sviluppatori ammettono che potrebbe essere necessario riavviare il gioco prima di vedere tale feature.

Non si tratta però dell’unica novità che il team di Glen Schofield ha deciso di implementare nella patch 3.01 di The Callisto Protocol, pubblicando sul forum Reddit ufficiale il changelog completo.

Gli sviluppatori hanno comunque chiarito che il New Game Plus permetterà di importare tutte le armi, gli upgrade e i crediti sbloccati nel vostro precedente walkthrough, ma che per raccoglierli nuovamente dovrete raggiungere la prima Reforge. Naturalmente, sarà necessario avere a disposizione un file di salvataggio con la campagna completata per poter accedere a tale feature.

Il nuovo aggiornamento ha inoltre rimosso la possibilità di subire danni dopo aver saltato gli ostacoli e risolto numerosi bug, come alcune circostanze che causavano al protagonista di cadere attraverso il pavimento o l’impossibilità di sbloccare uno degli obiettivi o trofei del gioco.

A new update is available for all platforms, which includes New Game+. Based on your feedback, we also fixed the Maximum Security Achievement/Trophy bug and posted a full list of all the fixes and changes we've made since launch here: https://t.co/pabAnvc7uJ pic.twitter.com/SWFFcihOkH — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) January 20, 2023

Sono state anche migliorate le performance visive e implementati alcuni bilanciamenti per l’audio in lingue diverse da quella originale, oltre ad alcuni fix specifici pensati per risolvere alcuni bug su PS4 e PC.

Ricordiamo che il New Game Plus era inizialmente previsto per il 7 febbraio, insieme al nuovo livello di difficoltà Hardcore: tale modalità è stata dunque rilasciata in anticipo, mentre per la nuova difficoltà dovrebbe comunque essere necessario attendere il prossimo mese.

Il tempismo dell’aggiornamento appare, in ogni caso, decisamente curioso: proprio pochi giorni fa il publisher si era infatti lamentato delle scarse vendite proprio a causa di una longevità troppo breve. Se la presenza del New Game Plus ha acceso il vostro interesse nei confronti di questo titolo, vi ricordiamo che The Callisto Protocol è protagonista della nuova offerta settimanale di PlayStation Store.

Il lancio non è comunque avvenuto senza polemiche, soprattutto interne: molti sviluppatori hanno infatti denunciato di essere stati rimossi dai titoli di coda, anche per chi ci ha lavorato per più di un anno.