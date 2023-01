PlayStation Store svela la prima offerta settimanale del 2023: è l’erede di Dead Space

Dopo l’imminente fine delle promozioni di gennaio e dopo una lunga pausa, PlayStation Store ha deciso di inaugurare nuovamente le offerte settimanali, dedicate a un singolo prodotto selezionato dal negozio digitale di casa Sony.

La prima offerta settimanale del 2023 è interamente dedicata all’erede di Dead Space, il nuovo survival horror uscito soltanto durante lo scorso mese: stiamo naturalmente parlando di The Callisto Protocol, l’ultima fatica del team di Glen Schofield (se preferite l’edizione fisica, lo trovate in offerta anche su Amazon).

Si tratta dunque di una promozione aggiuntiva che, a differenza degli sconti su tantissimi videogiochi a meno di 20 euro, sarà disponibile solo per una settimana e che vi permetterà di approfittare di una riduzione del 20% su questa ambiziosa produzione.

La promozione è valida sia per le edizioni standard su PS5 e PS4 che per le rispettive edizioni Digital Deluxe: si tratta di un’ottima occasione per recuperare uno dei titoli più attesi dello scorso anno.

Questo significa che l’edizione PS4 standard potrà essere vostra a 47,99€, mentre la versione PS5 è disponibile a 55,99€. Le edizioni Digital Deluxe potranno inoltre essere vostre rispettivamente a 63,99€ e 71,99€, grazie alla promozione della settimana.

Ricordiamo che queste edizioni speciali includono anche i pacchetti Retro Prisoner Skin e Contraband Pack, ma avrete anche a disposizione il season pass per essere pronti ai prossimi contenuti aggiuntivi scaricabili.

Potete consultare approfonditamente tutti i dettagli della nuova offerta di PlayStation Store direttamente sulle vostre console o, in alternativa, facendo clic sulle seguenti pagine ufficiali:

Le offerte della settimana dedicate a The Callisto Protocol termineranno ufficialmente giovedì 26 gennaio: dal prossimo mercoledì dovrebbe invece essere svelata una nuova promozione temporanea su PS Store.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che tra pochissimi istanti non saranno ufficialmente più disponibili gli sconti di gennaio su numerosissimi titoli: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi a meno di 10 euro.