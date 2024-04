eFootball 2024, disponibile l'update 3.5.0: ecco cosa cambia

Konami ha aggiornato nelle scorse ore eFootball 2024: da adesso potete già scaricare la versione 3.5.0 del free-to-play calcistico che ha raccolto già da qualche anno l'eredità dei vecchi PES.

Dopo un lancio notoriamente difficoltoso, il gioco calcistico ha saputo ascoltare i feedback degli utenti e rinnovarsi al meglio, dimostrandosi uno dei giochi gratuiti più apprezzati dalla community (potete acquistare le eFootball Coin anche su Amazon).

Come segnalato da GamingonPhone, la versione 3.5.0 di eFootball 2024 è stata rilasciata a sorpresa su tutte le versioni, ma a differenza del precedente mastodontico update i giocatori non dovrebbero aspettarsi novità particolarmente rilevanti.

Konami ha infatti deciso di riproporre una speciale campagna per provare a reclutare Epic Romário, uno dei migliori attaccanti di tutto il gioco: sarà protagonista in una speciale line-up con altre 8 carte highlight e 41 ulteriori giocatori.

I pochi veri update presenti con la versione 3.5.0 riguardano invece un refresh delle licenze ufficiali e un aggiornamento di foto, grafiche e dati ufficiali su diverse squadre per rappresentazioni più realistiche.

Tra questi segnaliamo in particolar modo Kobbie Mainoo del Manchester United, che adesso dovrebbe essere molto più somigliante alla controparte in carne ed ossa.

Tramite un datamine apprendiamo inoltre che dovrebbe essere stata aggiornata la lista di giocatori leggende: tuttavia, segnaliamo che non si tratta di una modifica annunciata in via ufficiale e, di conseguenza, potrebbe subire ulteriori cambiamenti nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Insomma, come anticipavamo non ci sono vere novità in grado di rivoluzionare il gameplay, ma ogni aggiornamento in grado di dare ad eFootball 2024 rappresentazioni più fedeli del calcio giocato è sempre ben accetto: potete scaricare la versione 3.5.0 già da adesso sui vostri dispositivi preferiti.

Ricordiamo che eFootball può ormai essere considerato un enorme successo: a inizio anno Konami ha festeggiato ben 700 milioni di download complessivi su tutte le piattaforme.