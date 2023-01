The Callisto Protocol sotto le aspettative per il publisher, anche perché «dura troppo poco»

Messo in evidenza come una delle uscite da vetrina dello scorso mese di dicembre, The Callisto Protocol non sta riuscendo a ottenere l’apprezzamento che sperava a livello globale, come si riflette anche nelle sue performance sul mercato.

Come evidenziato dall’analista indipendente Benji-Sales e da M.K Odyssey, infatti, il publisher Krafton non sarebbe per niente soddisfatto dall’andamento del gioco, al punto da aver abbassato le sue aspettative rispetto a quelle calcolate inizialmente.

Il gioco, leggiamo, sarebbe costato circa $160 milioni nell’arco dei tre anni necessari a realizzarlo, ma mentre il publisher si aspettava di piazzare serenamente 5 milioni di copie, ora ritiene che anche arrivare a 2 milioni non sarà facile, se non nel corso di tutto quest’anno. Per questo, la sua stima iniziale è stata abbassata a 2,1 milioni di copie vendute.

Il problema di The Callisto Protocol è che dura poco?

Se questi freddi numeri vi lasciano indifferenti, però, a far riflettere sono quelle che sono state identificate da publisher e investitori come motivazioni di queste performance non all’altezza, che citano anche la lunghezza contenuta del gioco come un difetto che lo ha penalizzato. Ancora una volta, a prescindere da ciò che si pensa di The Callisto Protocol (che trovate anche su Amazon in sconto), ecco tornare il tema della longevità come sinonimo di qualità – con buona pace di come questa venga raggiunta, se magari il gameplay o la storia non hanno le gambe per reggere una lunghezza maggiore.

Secondo l’articolo, che fa riferimento alle perplessità di Krafton:

«Anche le recensioni dei giocatori sono negative. Sebbene la grafica e le tecnologie audio siano eccellenti, la lunghezza del gioco è troppo breve e si completa in circa sei o sette ore. Inoltre, il level design è troppo semplice. The Callisto Protocol sta ricevendo recensioni “nella media” (il 61% è positivo) dagli utenti sulla piattaforma globale Steam. È un dato migliorativo, rispetto allo scorso mese e al lancio, quando per problemi di insufficiente ottimizzazione della versione PC solo il 20% delle recensioni era positivo».

The Callisto Protocol è disponibile su PC e console di vecchia e nuova generazione dallo scorso mese di dicembre. Nato da Striking Distance, nuovo studio di Glen Schofield (Dead Space), il gioco ha impressionato in positivo il nostro esperto di horror Domenico Musicò, come potete approfondire nella sua video recensione.

In discussioni nate sulle analisi di Krafton, su forum come ResetEra, giocatori facevano notare come proprio il riferimento alla longevità come “contro” sia preoccupante, perché «c’è spazio per esperienze da otto o nove ore, soprattutto se sono ben fatte. Detesterei se le performance sotto le aspettative di The Callisto Protocol portassero a un altro gioco da trenta o quaranta ore che poteva durarne dieci o quindici».

E sapete che, quando si tratta di diluire i giochi per poter esultare davanti alla longevità a tutti i costi, controfirmiamo queste dichiarazioni con estrema convinzione.