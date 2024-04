Final Fantasy VII Rebirth, disponibile la nuova patch per il bug dei trofei

Square Enix ha ufficialmente rilasciato un aggiornamento particolarmente atteso dai fan di Final Fantasy VII Rebirth: da questo momento potete scaricare la versione 1.030, che risolve uno dei bug più insoliti e fastidiosi introdotti con il precedente aggiornamento.

Gli sviluppatori avevano confermato che era diventato impossibile sbloccare il Trofeo di Platino a causa di un bug che non tracciava correttamente i progressi per la missione "Can't Stop, Won't Stop", rendendo così impossibile ricevere la meritata ricompensa.

Quasi una settimana dopo l'annuncio di una patch risolutiva, Square Enix ha mantenuto la parola e lanciato il nuovo aggiornamento di Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon), che potete scaricare sulle vostre console già da adesso.

Tuttavia, come segnalato da Twisted Voxel, questo non è stato l'unico bug risolto dal nuovo aggiornamento: viene infatti riportato che è stato risolto un errore che preveniva lo sblocco di nuovi contenuti nel Battle Simulator, così come alcune opzioni che dovevano aumentare la nostra reputazione per i compagni.

Sono stati anche risolti numerosi bug relativi a salvataggi e risolto un errore legato al trofeo "Cactuar Master" che, come quello precedentemente segnalato, non veniva assegnato correttamente agli utenti.

Una patch che fa insomma particolarmente felici i cacciatori di trofei: sarà necessario avere a disposizione almeno 4.9GB di spazio libero sulla vostra PS5 per procedere al download, che vi consigliamo come sempre di effettuare il prima possibile.

Ricordiamo che le vendite di Final Fantasy VII Rebirth si sono attualmente rivelate inferiori al previsto, venendo superate perfino dai numeri del più controverso FF XVI.

Tuttavia, sono stati comunque sufficienti per garantire alla seconda avventura di Cloud un traguardo molto importante: è la terza esclusiva PS5 più venduta di sempre in Giappone.

Square Enix in ogni caso ha già annunciato di essere al lavoro sulla terza parte della trilogia Remake, confermando anche il ritorno dello storico compositore Nobuo Uematsu.