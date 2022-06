The Callisto Protocol, il gameplay terrorizza la Summer Game Fest

The Callisto Protocol fa maledettamente sul serio e il nuovo videogioco horror nato dalle menti di Dead Space è salito sul palco dell’odierna Summer Game Fest per dimostrarlo.

Durante la conferenza organizzata e condotta da Geoff Keighley, infatti, abbiamo potuto dare un nuovo sguardo al titolo che vuole imporsi come «il più spaventoso di sempre», dopo l’assaggio che ci era stato fornito pochi giorni fa dallo State of Play.

Potete vedere il nuovo trailer esteso e il video di gameplay puro di seguito, nella nostra notizia.

Il filmato sembra continuare a mostrare un gioco che eredita quanto di meglio è stato offerto dagli horror sci-fi alla Dead Space, non lasciando nulla al caso, inclusi nuovi nemici e una nuova arma.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol è piuttosto prossimo alla release: l’ambizioso progetto, che come avete visto non lesinerà in orrori e violenza, arriverà infatti su PC e console di vecchia e nuova generazione il prossimo 2 dicembre.

Sulle pagine di SpazioGames potete scoprire tutto sul titolo consultando la scheda dedicata. Nel frattempo, tenete i fari puntati sulla Summer Game Fest per le altre novità in arrivo!