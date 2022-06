Il terrificante The Callisto Protocol sembra tanta roba e ha una data di lancio

Era stato molto chiacchierato nelle scorse settimane e finalmente si è fatto vedere da vicino: stiamo parlando di The Callisto Protocol, l’ambizioso horror che vuole raccogliere il testimone di Dead Space, portandoci a vivere orrori inenarrabili nelle profondità dello spazio.

Il gioco è stato protagonista durante State of Play, dove in seguito al primissimo teaser abbiamo potuto vederlo finalmente in azione. Nel 2320, ci ritroveremo sulla luna morta di Giove a vivere la storia di Jacob Lee. Si tratta di un detenuto nella prigione di Black Iron, che dovrà lottare disperatamente per la sua vita quando scoprirà che una minaccia biologica molto più grande di un singolo uomo potrebbe spazzarlo via.

«Le guardie della prigione e gli altri detenuti stanno mutando in orribili mostri chiamati Biophage: Jacob dovrà annientarli per sopravvivere e scoprire gli oscuri segreti della United Jupiter Company» riassume Glen Schofield, autore del gioco e CEO di Striking Distance Studios.

L’intento del gioco è quello di farvi provare orrore puro tramite «l’horror engineering», che mescola atmosfera, tensione, violenza, senso di impotenza e umanità. Lo scopo finale è far scontrare queste emozioni per farvi vivere un’esperienza horror davvero unica, promettono gli autori.

Come spiegato da Schofield:

«Il senso di orrore ha origine prima di tutto dall’atmosfera. Callisto è un mondo angosciante, spoglio e isolato, che da solo basta a generare inquietudine. Abbiamo impiegato diverso tempo per studiare l’illuminazione adatta a creare un senso costante di paura per ciò che potrebbe celarsi nell’ombra».

Attenzione, però, perché niente di tutto questo significa che vivremo di jump-scare, anzi: gli autori anticipano di non avere piazzato pericoli e spaventi “dietro gli angoli”, ma di aver puntato su un senso di orrore che si origini da una atmosfera costante. Per questo, sarà sfruttato anche l’audio 3D su PlayStation (godetevelo con le cuffie Pulse 3D che trovate su Amazon) e ci sarà anche un utilizzo del feedback aptico di PS5.

La prigione di The Callisto Protocol sarà il nostro incubo

Scopriamo novità anche sul sistema di combattimento, direttamente da Schofield:

«Striking Distance Studios ha ideato un sistema di combattimento strategico che costringe il giocatore a uno scontro ravvicinato con le orribili creature che si troverà ad affrontare. Grazie a una peculiare arma gravitazionale chiamata GRP, abbiamo cercato di creare un equilibrio perfetto tra lotta corpo a corpo e scontri a fuoco. Le guardie di Black Iron utilizzano il GRP per tenere sotto controllo i prigionieri, ma grazie a quest’arma Jacob potrà affrontare i Biophage con soluzioni creative. Per uscire da una situazione critica, il giocatore potrà stordire un mostro in arrivo o persino scagliarlo in una turbina o contro un qualche tipo di minaccia ambientale nelle vicinanze».

Se tutto questo vi ha tolto il sonno – nel senso più positivo del termine, dopotutto parliamo di un horror – sappiate che l’uscita non è per niente lontana: l’appuntamento è fissato per il 2 dicembre 2022, quando The Callisto Protocol arriverà su PC e su console di vecchia e nuova generazione.