The Callisto Protocol, disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa: ecco cosa cambia

Striking Distance Studios ha annunciato di aver rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento a sorpresa per The Callisto Protocol, pensato principalmente per le piattaforme next-gen e in grado di ottimizzare al meglio la luminosità.

L’ultima fatica di Glen Schofield (che trovate su Amazon) continua dunque a migliorarsi e offrire ulteriori opzioni ai suoi utenti, concentrandosi questa volta sulle personalizzazioni dell’HDR per i diversi monitor o televisori sul mercato.

Dopo aver già introdotto la difficilissima modalità hardcore solo nella scorsa settimana, questa volta il team di sviluppo ha aggiunto la possibilità di regolare a vostro piacimento la calibrazione dell’High Dynamic Range sugli schermi di ultima generazione.

In altre parole, la nuova patch di The Callisto Protocol permetterà di impostare al meglio il buio e l’effettiva luminosità: se avevate dunque problemi a visualizzare le ambientazioni di gioco, ora potrete rendere il tutto più definito e adatto alle vostre esigenze.

Una volta scaricato il nuovo aggiornamento, disponibile su tutte le versioni in commercio, non dovrete fare altro che accedere al menù delle impostazioni e selezionare l’apposita impostazione per la calibratura dell’HDR.

A questo punto, dovrete semplicemente impostare la luminosità dello schermo in modo tale da essere sicuri di ottenere l’effetto desiderato e potrete divertirvi ad affrontare i terrori che vi attenderanno in The Callisto Protocol.

We've added HDR calibration settings so users can adjust darkness levels to their preferences via the Options menu. pic.twitter.com/UsAJWRvvG1 — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) February 14, 2023

Si tratta dell’unica vera novità che è stata svelata dagli sviluppatori nelle patch note ufficiali, dunque non dovrebbero esserci ulteriori modifiche o bugfix nascosti.

Se dovessero però emergere ulteriori novità particolarmente interessanti, vi terremo informati come sempre sulle nostre pagine: nel frattempo, vi raccomandiamo di scaricare il nuovo update il prima possibile.

L’ultima produzione di Striking Distance Studios e Glen Schofield era uno dei giochi più attesi dello scorso anno, ma pare abbia deluso le aspettative di vendita del publisher, anche per via di una scarsa longevità della campagna. Tuttavia, va comunque segnalato che i suoi risultati sono stati superiori perfino a quelli di Dead Space Remake.