C'è un altro gioco che girerà in 8K su PS5 Pro

PS5 Pro sta creando alcuni problemi ad alcuni sviluppatori, ma non a Striking Distance Studios che ha confermato di poter far girare The Callisto Protocol in 8K sull'ultima versione della console di casa Sony.

L'amato horror uscito qualche tempo fa (lo trovate su Amazon) si aggiunge alla lista dei giochi potenziati per PS5 Pro, ma con la particolarità di essere uno dei pochi titoli a supportare la risoluzione 8K.

Striking Distance Studios e Krafton hanno annunciato l'arrivo dell’aggiornamento dedicato per la nuova console Sony tramite i propri canali ufficiali.

The Callisto Protocol potrà girare in 4K a 60 FPS oppure in 8K a 30 FPS, segnando un avanzamento molto importante dal punto di vista psicologico. Entrambe le modalità includono il supporto completo al ray tracing.

Nonostante i problemi che PS5 Pro sta dando a molti giocatori, tra cui un'implementazione non ottimale della tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (nota anche come PSSR), ci sono sviluppatori che riescono a tirare fuori il meglio dai propri titoli.

Oltre a The Callisto Protocol, infatti, anche No Man’s Sky, F1 24 e Gran Turismo 7 raggiungeranno la risoluzione in 8K su PS5 Pro. Forse ne arriveranno altri in futuro, ma per il momento gli acquirenti della nuova console dovranno farsi bastare questa lista di titoli per godere della risoluzione 8K.

Tuttavia c'è chi non riesce proprio a farcela, lavorando su PS5 Pro. Nelle ultime ore vi abbiamo parlato del fatto che Cyberpunk 2077 non avrà aggiornamenti dedicati: «Al momento non abbiamo piani per la patch PS5 Pro», ha spiegato CD Projekt Red dal suo profilo pubblico.

Mentre Bloober Team sta facendo di tutto con Silent Hill 2 Remake. Dopo diversi giorni in cui la community ha supplicato gli sviluppatori di fare qualcosa, è arrivata qualche giorno fa una risposta ufficiale da parte di Bloober Team che ha spiegato che ci sta lavorando.