The Callisto Protocol, annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo da oggi: ecco le novità

Un nuovo importante aggiornamento per The Callisto Protocol sarà ufficialmente disponibile tra poche ore: a darne l’annuncio è stato lo stesso creatore Glen Schofield sui suoi profili social, anticipando una novità molto importante.

La nuova patch fa parte del programma di supporto continuo pre-annunciato da Striking Distance Studios per la loro ambiziosa avventura horror (che trovate in sconto su Amazon) e sarà disponibile su tutte le piattaforme da oggi.

Dopo aver già rilasciato in anticipo il New Game Plus, questa volta è arrivato il momento di una nuova importante modifica allo stile di gioco: sarà infatti disponibile un nuovo livello di difficoltà, solo per i giocatori che non temono una sfida.

Il director ha infatti annunciato che la nuova patch sarà disponibile a partire dalle ore 19.30 odierne e introdurrà la modalità Hardcore, il livello di sfida più difficile per la campagna di The Callisto Protocol e decisamente sconsigliata per un primo playthrough del titolo.

Ma non si tratta dell’unica novità in arrivo: il nuovo aggiornamento introdurrà infatti anche le prime skin DLC, disponibili esclusivamente per chi ha acquistato il Season Pass del titolo.

Hope you had fun with the New Game Plus mode we put out a few weeks ago. Tomorrow we’re putting out another free update – Hardcore Mode. We’ll also have our first DLC skins drop as part of the Season Pass. Tune in on Feb 7 after 10:30am PT! Let me know what you think! — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) February 7, 2023

La modalità hardcore sarà invece disponibile gratuitamente per tutti coloro abbiano già acquistato The Callisto Protocol, senza che sia necessaria alcuna transazione aggiuntiva.

Gli utenti dovranno infatti soltanto assicurarsi di aver installato l’ultimo aggiornamento in arrivo tra poche ore per potersi mettere alla prova con un nuovo brutale livello di difficoltà, su cui potremo scoprire tutti i dettagli solo in occasione del lancio.

Vi invitiamo dunque a tenere d’occhio l’orologio e di restare pronti per le nuove imminenti novità per l’avventura di Striking Distance Studios: se dovessero emergere ulteriori aggiunte o modifiche degne di nota, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

L’opera è nata per diventare in qualche modo un “erede” di Dead Space, riuscendo però addirittura a superare addirittura il remake a livello di vendite. Un risultato sicuramente impressionante, anche se il publisher ha ammesso di aspettarsi incassi superiori, dando la colpa alla scarsa longevità del titolo.