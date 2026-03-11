Gran Turismo 7 continua la sua corsa come punto di riferimento assoluto per i racing game su console, e l'aggiornamento gratuito 1.68, disponibile dal 12 marzo alle ore 8:00, ne è l'ennesima dimostrazione.

Polyphony Digital arricchisce il garage virtuale con tre nuovi veicoli che spaziano da un'icona JDM degli anni '90 fino a un muscle car americano in veste restomod, passando per un SUV compatto di casa Renault.

A completare il pacchetto, quattro nuovi eventi nei Circuiti mondiali promettono sessioni di grinding fresche per chi vuole accumulare crediti e salire di livello.

Il pezzo forte di questo update è senza dubbio la Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) '91, acquistabile nella sezione Auto usate.

La FD3S è una di quelle vetture che ogni appassionato di JDM conosce a memoria: debuttata nel dicembre del 1991, ha rappresentato l'apice della filosofia Mazda sul motore rotativo.

Il suo propulsore 13B con sistema biturbo sequenziale — una tecnologia complessa che ancora oggi affascina meccanici e tuner — erogava 251,5 BHP (255 CV) abbinati a una coppia di 294 Nm, il tutto su una carrozzeria che pesava appena 1.260 kg grazie all'uso massiccio di componenti in alluminio.

Quel rapporto peso/potenza di 4,94 kg per CV la rendeva la RX-7 più veloce mai prodotta da Mazda, con un margine di elaborazione enorme che ha alimentato decenni di cultura tuning.

Non è un caso che la FD3S sia ancora oggi un mito nelle community di modding e che veicoli simili in Initial D abbiano contribuito a costruire generazioni di appassionati in tutto il mondo.

In Gran Turismo 7 rappresenta uno di quei modelli che i giocatori attendono da tempo per costruire build competitive nei Circuiti mondiali.

Sul fronte americano, la Chevrolet Camaro Race-Mod '69, acquistabile su Brand Central, è una reinterpretazione moderna della leggendaria Z28 che dominò i campionati SCCA Trans-Am con scuderie del calibro della Penske Racing.

Questa versione restomod — un termine che indica auto d'epoca con meccanica e tecnologia contemporanea, un trend esploso anche grazie al SEMA Show — nasconde sotto la carrozzeria vintage un V8 con compressore volumetrico da 657,8 BHP (667 CV).

L'estetica è stata aggiornata con componenti neri al posto dei cromati originali, spoiler Ducktail accentuato, paraurti anteriore allargato e scarico centrale.

L'abitacolo è altrettanto curato nella sua essenzialità corsistica: gabbia di sicurezza, sedili in Alcantara e cambio sequenziale rendono questa Camaro una delle aggiunte più appetibili per chi predilige le vetture ad alte prestazioni nei time trial e negli eventi del Campionato mondiale.

È il tipo di auto che Polyphony riesce a valorizzare meglio, mescolando storia automobilistica americana e fisica di guida che nei Gran Turismo è sempre stata un punto di forza.

Più insolita la terza aggiunta: la Renault Captur S Edition TCe 140 '21, disponibile su Brand Central, porta nel gioco un SUV crossover compatto che non punta alle prestazioni pure ma alla versatilità.

Con i suoi 140 CV e dimensioni contenute (4,23 m di lunghezza, 1,8 m di larghezza, 1,58 m di altezza), la Captur rappresenta un segmento di mercato raramente rappresentato nei racing game.

La versione ibrida plug-in E-Tech, menzione nella scheda tecnica, sfrutta tecnologia derivata dall'esperienza Renault in Formula 1 per la gestione dei servomotori elettrici.

Sul versante contenuti, l'aggiornamento 1.68 espande i Circuiti mondiali con quattro nuovi eventi: la Coppa amatori europee 400 sul Dragon Trail al contrario, la Coppa Clubman giapponesi 550 al Kyoto Driving Park - Yamagiwa in configurazione inversa, la Coppa Clubman americane 700 al Michelin Raceway Road Atlanta e il Campionato mondiale Turismo 800 al Circuit Gilles Villeneuve.

Quest'ultimo circuito, ambientato a Montreal, è particolarmente apprezzato dalla community per i suoi lunghi rettilinei alternati a chicane tecniche, ideali per vetture ad alto downforce.

Come di consueto, l'aggiornamento richiede una connessione a Internet e i veicoli sono acquistabili tramite crediti in-game — ottenibili progredendo nell'avventura o, per chi preferisce accelerare il processo, tramite acquisto.