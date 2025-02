Il team di The Callisto Protocol è stato decimato, ma non è spacciato

Un'ondata di licenziamenti ha colpito Striking Distance Studios, lo sviluppatore di The Callisto Protocol, ma secondo Krafton non bisogna disperarsi.

La società madre che detiene la proprietà degli autori di The Callisto Protocol ha confermato di aver «ridotto le dimensioni» dello studio californiano, pur mantenendolo operativo. La notizia è emersa dopo che diversi dipendenti hanno condiviso l'accaduto su LinkedIn (tramite VGC).

Jesse Lee, ex-direttore del reparto concept art, ha dichiarato che «la maggior parte degli sviluppatori è stata licenziata». Zach Volker, ex-direttore dell'animazione, ha parlato di «molti licenziamenti», mentre Seth Spitkoski, ex-ingegnere cloud devops, ha affermato di essere tra i «molti» che hanno perso il lavoro.

Un portavoce di Krafton ha spiegato la situazione, approfondendone le dinamiche:

«Striking Distance Studios ha ridotto le dimensioni del suo team per rimanere agile, creando un ambiente sostenibile per lo studio nella sua fase di sviluppo attuale. Lo studio rimane operativo e queste modifiche non avranno impatto su alcun supporto pianificato in corso.»

Fondato nel 2019 dal creatore di Dead Space, Glen Schofield, Striking Distance Studios aveva l'obiettivo di creare un'esperienza narrativa originale nell'universo di PUBG. Il progetto si è poi evoluto in The Callisto Protocol, un survival horror che voleva essere una sorta di erede spirituale di Dead Space.

In parte ci è riusciuto perché, come raccontavamo nella nostra recensione, «nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti.»

Parlando di Krafton, sarà interessante anche sapere al più presto il destino di Hi-Fi Rush 2. L'amato progetto è molto atteso e, stando alle parole della holding, sembra che sarà al sicuro nonostante l'eventuale scarso appeal finanziario.

Riguardo i licenziamenti, invece, ieri abbiamo appreso una notizia tremenda da parte di Warner Bros.