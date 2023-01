Dead Space contro The Callisto Protocol, le vendite nascondono sorprese

Dead Space Remake e The Callisto Protocol rappresentano un caso molto singolare, quasi unico forse, per la loro natura e il tempismo con cui sono usciti.

The Callisto Protocol (che trovate su Amazon) è infatti nato per omaggiare il franchise di Dead Space, e continuarlo con un quarto capitolo che non abbiamo mai avuto.

Anche se, nonostante gli intenti, purtroppo il titolo non è riuscito a convincere le aspettative del publisher per via della sua longevità.

Dead Space invece è stato un successo più completo, anche con i suoi problemi che adesso gli sviluppatori proveranno a risolvere con delle patch.

Vista la somiglianza e il filo del destino che lega i due titoli è normale pensare a dei paragoni. Qual è il migliore, ma soprattutto quale ha venduto di più?

Ci viene in soccorso Games Industry con i dati di vendita, che rivelano delle belle sorprese.

Il remake di Dead Space è stato il gioco più venduto delle ultime settimane, ma l’hype è dalla parte di The Callisto Protocol: ha venduto il doppio di Dead Space nella prima settimana dal lancio.

C’è da dire che The Callisto Protocol è stato proposto ad un prezzo inferiore, che sicuramente ha invogliato più giocatori a provarlo. Anche il fatto che sia una nuova IP e non un remake potrebbe aver aiutato ad infuocare la curiosità dei giocatori.

Per non parlare del fatto che è uscito durante le festività e, soprattutto, includeva anche PlayStation 4 ed Xbox One a differenza di Dead Space Remake. Il quale è stato, se non altro, il preferito dai giocatori PS5 perché l’80% delle vendite è avvenuto su questa piattaforma contro Xbox.

Un titolo che, oltre ad essere rispettoso dell’originale, fa anche ovviamente una bella figura con il suo illustre progenitore.

Intanto The Callisto Protocol è stato protagonista di una vicenda non molto elegante, perché alcuni sviluppatori sono stati rimossi dai titoli di coda.