TGA e Bill Clinton, chi è il ragazzo dell’incursione? Schreier l’ha incontrato

I TGA sono stati collegati a Bill Clinton per via di un momento che è già leggenda, e su cui stanno emergendo novità in queste ore.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, durante il gran finale della serata c’è stata una incursione a sorpresa da parte di un ragazzo che è salito sul palco.

Durante la premiazione di Elden Ring (che potete recuperare su Amazon in extremis per il 2022) il ragazzo è salito sul palco per fare una poco comprensibile battuta riguardo Bill Clinton.

Qualcosa del tipo «I want to take everybody and say I think I want to nominate my reformed Orthodox rabbi Bill Clinton.», che ha divertito anche chi stava ricevendo il premio per Elden Ring.

In molti si sono chiesti chi sia questo misterioso ragazzo. Uno in vena di fare scherzi? Un attivista politico che ha approfittato dell’occasione per lanciare un messaggio? Un elaboratissimo stunt pubblicitario di Hideo Kojima dal futuro?

Niente di tutto questo. O meglio qualcosa di vero c’è perché Jason Schreier l’ha contattato.

Il giornalista è infatti riuscito a raggiungere il ragazzo, per poterci scambiare due chiacchiere e capire le motivazioni dietro a quello che è inevitabilmente il meme dell’anno.

Tramite Twitter, Jason Schreier ha condiviso le prime informazioni sul ragazzo:

Just spoke to the guy who interrupted The Game Awards. He says his name is Matan and that he's 15 years old. Some thought his speech was an antisemitic dogwhistle, but he is almost certainly a Jewish prankster. He understood a question I asked in Hebrew (then pretended he didn't) pic.twitter.com/Wv5abgc4ji — Jason Schreier (@jasonschreier) December 9, 2022

«Ho appena parlato con il tizio che ha interrotto i The Game Awards. Dice che si chiama Matan e che ha 15 anni. Alcuni pensavano che il suo discorso fosse un messaggio in codice antisemita, ma quasi certamente è un burlone ebreo. Ha capito una domanda che ho fatto in ebraico (poi ha fatto finta di no).»

Possiamo aspettarci che Schreier approfondità l’argomento in un suo articolo tra pochissimo tempo, ma intanto abbiamo una prima idea di chi sia questo tizio.

