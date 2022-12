Il meme «Bill Clinton» durante la premiazione ai TGA è già leggenda

I The Game Awards 2022 hanno visto la vittoria di Elden Ring come Game of The Year, sebbene durante la premiazione finale è successo qualcosa di strano.

Durante la premiazione finale, infatti, un ragazzo si è unito al nutrito gruppo di persone intente a ritirare il premio più ambito, tra cui Hidetaki Miyazaki e Josef Fares.

Il giovane, senza motivo apparente, ha aspettato piano fino alla fine, per poi dire una frase che riportiamo inizialmente in lingua inglese, visto che di fatto è quasi impossibile darle un senso, ma che di fatto ha a che fare con Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti d’America.

Poco sotto, il video originale del breve momento di gloria del ragazzo sul palco dei TGA:

«I want to take everybody and say I think I want to nominate my reformed Orthodox rabbi Bill Clinton.»

La frase, per sommi capi, recita: «Voglio prendere l’attenzione di tutti e dire che penso di voler nominare il mio rabbino ortodosso riformato Bill Clinton.»

Dopo aver lasciato abbastanza basiti sia il pubblico che i presenti sul palco, il microfono è stato tolto velocemente al ragazzo, con Geoff Keighley che – visibilmente imbarazzato – ha preso la parola per chiudere la serata.

Keighly ha poi twittato la notizia secondo la quale “l’intruso” sarebbe stato arrestato. Ciò non ha impedito al giovane di diventare un vero e proprio meme in tempo record.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022

Yo no puedo creer que NADIE se haya rescatado de que este tipo no solo subió al escenario, si no que se quedó parado junto a Miyazaki durante todo el speech y después de mencionar a Bill Clinton hay gente que lo aplaudió JSJJSJAJAJAJJAAJ ⚰️ pic.twitter.com/V68rCIIVBP — Valen (@ElliesBoyfriend) December 9, 2022

"to my reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton" pic.twitter.com/R9am2nS736 — CSM SPOILERS Just Momo (Power's Hamburger Meat) (@Cyasashiku) December 9, 2022

Meme a parte, noi di SpazioGames.it abbiamo seguito l’evento live in questo utile e ricco recap: in precedenza vi sarà bastato aggiornare la pagina per vedere comparire tutte le novità annunciate nel corso della nottata.

Ma non è tutto: trovate anche a questo indirizzo, invece, la lista specifica dei diversi vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards, incluso ovviamente anche il GOTY.

Infine, se apprezzate il lavoro svolto dalla nostra redazione, come sempre potete supportarci acquistando – senza nessun costo aggiuntivo – i vostri videogiochi preferiti attraverso questa pagina su Amazon.