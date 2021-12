Il più atteso tra i videogiochi di Telltale sta finalmente per tornare

I fan dei giochi targati Telltale Games ricorderanno sicuramente l’annuncio avvenuto qualche anno fa i The Wolf Among Us 2, seguito dell’amata prima stagione.

Da quel momento in poi però le notizie riguardo al progetto non sono state certo cospicue, e il gioco è stato ammantato da una sorta di velo di incertezza.

Anche gli ultimi The Game Awards sono stati orfani della nuova avventura Telltale ma, nonostante ciò, sembra che qualcosa si stia muovendo, pronta a svelare novità sul titolo.

Nel blog ufficiale di Telltale è possibile visionare un post in cui, tra le altre cose, si accenna proprio a The Wolf Among Us 2. Non ci sono state novità precise riguardo il gioco, ma sono stati promessi degli update che dovrebbero essere rivelati prossimamente sulla rivista Game Informer.

Come leggiamo, infatti:

«Nel dicembre 2019 abbiamo rivelato che TWAU 2 sta entrando in pre-produzione. Il team sta lavorando duramente, ma avrete sicuramente notato che non abbiamo mostrato niente del gioco ai The Game Awards. Sappiamo che voi, i nostri fan, siete stati incredibilmente pazienti e di supporto. Sappiamo anche che avete tantissime domande su ciò che sta accadendo a Telltale (e a Fabletown) – le vediamo ogni giorno sui social media. […] la buona notizia è che saremo in grado di rispondere ad alcune delle vostre domande presto… […] Saremo nel prossimo numero 342 di Game Informer, che arriverà nelle prossime settimane! Parleremo dei nostri giochi, di com’è lavorare su un nuovo engine, e su come Telltale sta ricostruendo un nuovo studio…e vi promettiamo che avrete qualcosa in cui affondare i vostri denti all’inizio del prossimo anno!».

Sembra quindi che presto avremo notizie in più su TWAU 2 e sul nuovo corso di Telltale Games: non ci resta che aspettare qualche settimana.

Il futuro della software house dopo il nuovo The Wolf Among Us tra l’altro pare che sia già ben chiaro, all’orizzonte c’è una nuova IP.

Inoltre, gli autori del primo TWAU sono tornati per il sequel in lavorazione, dunque molte delle menti della prima stagione saranno presenti tra i creatori del secondo capitolo.

Infine, a proposito di The Game Awards, se volete recuperare gli annunci più importanti della serata potete farlo nel nostro recap.