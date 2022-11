Tears of the Kingdom potrebbe stravolgere il canone di Zelda

Il sequel di Breath of the Wild 2, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ha sicuramente colpito i fan dopo i vari trailer rilasciati nelle scorse settimane.

Il sequel dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, avrà infatti dalla sua un carico di sorprese considerevole.

Dopo che i fan si sono dilettati a portare alla luce alcune teorie davvero intriganti, sembra proprio che Nintendo abbia in serbo una sorpresa specie per quanto riguarda la figura di Zelda.

Come ipotizzato anche dai colleghi di Screen Rant, infatti, potrebbe darsi che nel nuovo capitolo l’iconica principessa non avrà il suo classico titolo nobiliare.

Attenzione: da ora seguono spoiler su personaggi ed eventi del primo Zelda Breath of the Wild. Proseguite solo se avete portato a termine il gioco uscito su Nintendo Switch (e Wii U), siete avvisati.

Zelda è una delle principesse più iconiche della storia dei videogiochi, al pari della Principessa Peach di Mario. È stata una parte importante dei vari capitoli del franchise di The Legend of Zelda fin dall’inizio della serie.

Nel corso degli anni il suo ruolo si è ampliato, passando da semplice principessa alla fine del gioco a forte alleata in grado di aiutare attivamente Link.

Breath of the Wild include di certo una delle sue migliori rappresentazioni, sebbene dopo la caduta della Calamità Ganon Hyrule è a pezzi.

Con la morte di entrambi i genitori, Zelda non è di fatto più la principessa di Hyrule, bensì la regina. Ha già dimostrato la sua forza e la sua astuzia, quindi non c’è dubbio che sarebbe una sovrana all’altezza.

Senza contare che la sconfitta della Calamità Ganon dovrebbe garantirle il sostegno del popolo. In effetti, la sua ascesa alla scala reale potrebbe rappresentare lo sviluppo del personaggio di cui la serie ha bisogno.

La vera domanda è: quanto questo influirà sul gioco vero e proprio? Zelda è sempre stata di fatto una parte fondamentale dei vari capitoli della saga, e Zelda diventerà la regina di Hyrule in Tears of the Kingdom, sarà un cambiamento epocale per la serie. Non ci resta che aspettare e vedere.

Nell’attesa, qualcuno ha immaginato una serie Netflix live action dedicata a Zelda, con l’attore Tom Holland nei panni del guerriero di Hyrule.

Ma non è tutto: un altro fan della saga ha deciso di portare all’attenzione un dubbio specifico piuttosto interessante: com’è cambiato Link in ben 36 anni di The Legend of Zelda?