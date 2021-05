Tastiere, mouse, cuffie ed altri accessori gaming Corsair con sconti sino al 43% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, mercoledì 5 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a tastiere, mouse, cuffie ed altri accessori gaming Corsair, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari titoli che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la tastiera gaming Corsair Strafe RGB MK.2 Silent, che attualmente potete portarvi a casa a soli 132,99€, rispetto ai 169,99€ usuali di listino, con uno sconto del 22%.

Si tratta di una soluzione ideale per tutti coloro che desiderano prestazioni al massimo – specie per quanto riguarda la risposta ai comandi – accompagnato da uno stile unico e inconfondibile. Con agli switch tedeschi Cherry MX Silent, la tastiera gaming Corsair offre le caratteristiche di uno switch lineare di altissima qualità con un 30% di rumorosità in meno.

Il dispositivo è compatibile con il software proprietario Corsair iCUE, che permette una sofisticata programmazione delle macro, una retroilluminazione RGB dinamica e multicolore per ciascun tasto ed una sincronizzazione dell’illuminazione con periferiche, sistemi di raffreddamento, ventole ed altri prodotti Corsair. In più, potrete portarla sempre con voi grazie agli 8MB di storage integrati per la memorizzazione di profili.

Grazie al telaio in alluminio anodizzato e spazzolato di grado aeronautico e agli switch, Corsair Strafe RGB MK.2 Silent offre tutta l’affidabilità e la precisione di cui avrete bisogno, mentre i controlli multimediali e volume dedicati consentono di avere un ottimo comfort con cui ottimizzare il vostro stile durante le lunghe sessioni di gioco.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su tastiere, mouse, cuffie ed altri accessori gaming Corsair tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

