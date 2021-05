Tastiere, mouse, cuffie ed accessori gaming Logitech con sconti sino al 43% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 25 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle tastiere, mouse, cuffie ed accessori gaming Logitech, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la tastiera gaming meccanica Logitech G413, che attualmente potete portarvi a casa a soli 64,99€, rispetto agli usuali 103,99€, per un risparmio reale di 39€.

La tastiera gaming Logitech G413 garantisce una solidità davvero sorprendente, grazie alla lavorazione in lega di alluminio, e l’affidabilità offerta dai suoi switch meccanici. In questo caso si tratta dei RomerG Tacticle, switch utilizzati dagli e-atleti professionisti di tutto il mondo, che si contraddistinguono dalla concorrenza per velocità, precisione e silenziosità.

La tastiera gaming Logitech G413 è dotata di un cavo passthrough USB, oltre ad apposite guide sotto la scocca per ordinare i cavi. In confezione, inoltre, vengono forniti dodici copritasti sfaccettati – con angoli netti e rivolti verso l’interno – che potrebbero essere d’aiuto per migliorare le vostre performance.

Per le interminabili sessioni di gioco in notturna non manca neppure un sistema di illuminazione a led rossi con un effetto di diffusione della luce anche al di sotto dei tasti. Sono presenti alcuni tasti dedicati alle funzionalità multimediali, come il controllo del volume o la riproduzione delle tracce musicali, attivabili tramite la pressione contemporanea del tasto funzione (Fn).

