Tanti smartphone Samsung con sconti sino al 36% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, mercoledì 26 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative agli smartphone Samsung, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il Samsung Galaxy A51, che attualmente potete portarvi a casa a soli 242€, rispetto ai 379€ usuali di listino, per un risparmio reale di 137€.

Lo smartphone è animato da un potente processore octa-core, accompagnato da 4 GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibili sino a 1TB tramite microSD. L’ampia batteria da 4.000mAh vi consentirà di coprire la giornata senza alcun problema.

Lo smartphone Samsung Galaxy A51 offre spettacolare display Infinity-O da 6,5″ a risoluzione FHD+ ottimo per giocare, guardare video e navigare. Il comparto fotocamera vede la presenza di quattro sensori di cui quello principale da 48 MP per scattare sempre foto nitide e dettagliate, anche in condizioni scarsa illuminazione ambientale. Ad essa, si accompagna la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, quella Macro da 5 MP e quella di profondità da 5 MP.

