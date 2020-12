Tanti smartphone e smartband in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone e smartband.

Iniziamo con lo smartphone Samsung Galaxy A20e, dispositivo dotato del display Infinity-V da 5,8″ HD+ in grado di regalare una straordinaria esperienza di visione sia quando giocate che quando guardate i vostri video preferiti. La doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e comprende una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano.

Solitamente lo smartphone Samsung Galaxy A20e viene proposta a 189,90€, ma oggi potete averlo a soli 124,99€.

Tempo di sconti anche per iPhone 11, lo smartphone della Mela, che viene proposto in diverse colorazioni: nero, lime, giallo, viola, rosso e bianco, con tagli di memoria interna da 64 GB, 128 GB e 256 GB, a vostra discrezione. Dotato di una telecamera che non ha bisogno di presentazione (e che può anche girare video in 4K a 60 fps), lo smartphone Apple per eccellenza è animato da un potente processore Bionic A13 e supporta anche lo smart HDR. Un acquisto che farà battere il cuore a tutti coloro che sono in cerca di uno smartphone dal design non solo unico e caratteristico, ma che conti anche su una grande affidabilità e sul solidissimo ecosistema messo in piedi da Apple. Grazie allo sconto, potete portarlo a casa con un prezzo a partire da 609,99€ anziché 949€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone e smartband tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone e smartband

Offerte ancora disponibili