Tanti proiettori con sconti fino al 26% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 13 luglio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai proiettori, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi il proiettore TOPPRO, che attualmente potete portarvi a casa a soli 249,49€, rispetto ai 299,99€ usuali di listino, con uno sconto del 18%.

Il dispositivo offre la possibilità di avere uno schermo sino a 350” con rapporto di contrasto 10.000:1, spazio permettendo, ed offre una risoluzione fino a 1080p, con una correzione trapezoidale a quattro punti che assicura che l’immagine proiettata sia sempre un rettangolo standard.

La correzione trapezoidale semplifica la proiezione delle immagini anche da posizioni che potrebbero essere un po’ difficoltose. Il dispositivo è dotato di chip Bluetooth 5, così da collegarsi con tutti i dispositivi compatibili, come altoparlanti, auricolari, cuffie ed altro ancora.

Il proiettore TOPPRO supporta la connessione cablata e WiFi per sistemi iOS ed Android e può visualizzare lo schermo degli smartphone compatibili con AirPlay e Miracast. La luminosità massima, pari a 7.500 lumen, vi fornirà una grande esperienza visiva. In confezione viene fornita anche una pratica custodia da trasporto, utile nel momento in cui vorrete portare il dispositivo con voi ovunque vogliate.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui proiettori tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti su proiettori

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon