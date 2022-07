Tanti giochi a prezzi super su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti in occasione sui titoli più gettonati di giugno.

Ad esempio, per soli 19,50€ potete mettere le mani su Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è un bellissimo ritorno del genere dei picchiaduro a scorrimento nella loro forma più classica, ma che dimostra di non dover per forza rimanere ancorata al passato in ogni aspetto. Un gameplay immediato e fluido, ma comunque dotato di un bel po’ di tecnicismi, rende il titolo molto divertente da giocare, sia che siate dei principianti o che siate invece dei veterani del genere».

Piuttosto interessante anche The Quarry, proposto a soli 48,31€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, con uno sconto del 19%. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «il nuovo survival horror di Supermassive Games fa ritorno alle radici dello studio e dà vita ad un’esperienza slasher davvero intrigante. Cinematografica nella forma e nel contenuto, la nuova opera dello studio britannico parte da alcuni capisaldi classici, che tuttavia plasma in modo da renderli comunque molto moderni, e riporta in auge un genere caro allo sviluppatore, che si era leggermente assopito con l’antologia The Dark Pictures».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.