Tante smart TV, cuffie e fotocamere a prezzi imperdibili nei Sony Days di Mediaworld

Dopo avervi riportato le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “Sony Days“, con le sue incredibili occasioni che riguardano diverse tipologie di prodotti, come smart TV, fotocamere, cuffie, soundbar e altro ancora. Questa iniziativa sarà valida fino al 21 marzo 2021, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare l’ottima smart TV SONY KD55AG9 che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.799€, rispetto ai 2.099€ di listino, per un risparmio reale di 300€. La televisione è dotata di uno splendido pannello OLED da 55″, la cui assoluta qualità è enfatizzata dal processore d’immagine X1 Ultimate con Pixel Contrast Booster, che darà piena vita alla visione di chi crea i contenuti. Il dispositivo non fornirà solo una qualità video eccezionale, ma l’esclusivo sistema Acoustic Surface Audio+ vi regaleranno un’esperienza di intrattenimento rinnovata.

La smart TV SONY KD55AG9 è equipaggiata con il sistema operativo Android TV, consentendovi un rapido accesso alle applicazioni più popolari e con la possibilità di scaricarne costantemente di nuove. Ovviamente, per rendere i comandi ancora più intuitivi non poteva mancare il supporto a Google Assistant, per far partire i vostri contenuti preferiti con l’uso della voce.

Se, oltre ai videogiochi, siete anche appassionati di serie TV e film, SONY KD55AG9 offre la Netflix Calibrated Mode, per assicurarvi la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Non manca il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision, oltre alla certificazione IMAX Enhanced per un’esperienza di Home Entertainment totalmente coinvolgente.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Sony Days” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte Mediaworld