Tante offerte Microsoft in attesa del Black Friday 2020!

Microsoft Store ha lanciato una serie di interessanti offerte in attesa del Black Friday 2020, che vi consentono di acquistare tantissimi prodotti della compagnia di Redmond a prezzo scontato.

I videogiocatori, in particolare, saranno interessati alla possibilità di approfittare dei benefici di Xbox Game Pass Ultimate pagando 1€ anziché 12,99€ per il loro abbonamento mensile. La promozione vi dà quindi la possibilità di accedere a tutto ciò che Xbox Live Gold e Xbox Game Pass hanno da offrire, spendendo una cifra davvero irrisoria per decidere poi se passare a un nuovo abbonamento più duraturo o meno.

Ricordiamo che questa proposta somma tutti i benefici del normale Xbox Game Pass a quelli dell’abbonamento noto come Xbox Live Gold. Significa che, con un unico esborso, i giocatori avranno diritto ad accedere non solo alla libreria di titoli per gli abbonati, ma anche alle modalità online dei loro titoli multiplayer preferiti, contando sulla stabilità dei servizi online Microsoft. Non è tutto, perché Live Gold dà anche diritto ad avere quattro giochi gratuiti al mese (due per Xbox One e due nativamente per Xbox 360, ma riproducibili anche sulla console attuale) da riscattare senza spese, oltre a garantire l’accesso a una serie di promozioni esclusive periodiche.

Anche i dispositivi della linea Surface godono di diverse promozioni. Ad esempio, potete sfruttare sconti consistenti su Surface Pro 7, Surface Laptop 3 e tanti altri prodotti.

Surface Pro 7 ci permette di lavorare e giocare praticamente ovunque, dato il suo design ultrasottile e la sua leggerezza. Equipaggiato, nella versione base da un processore Intel Core i3-1005G1 Dual Core di decima generazione, ma che può arrivare sino al modello con Core i7-1065G7 Quad Core, 4GB di LPDDR4x RAM (configurabile sino a 16GB), uno spettacolare display touchscreen PixelSense da 12,3″ a risoluzione 2.736×1.824 pixel e SSD da 128GB a 1TB, il dispositivo offre tutta la potenza che vi serve per applicazioni di tutti i giorni.

Offerte Microsoft in attesa del Black Friday 2020