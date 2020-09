Microsoft Store: abbonamento da 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro!

Microsoft è quella che, più delle altre compagnie platform holder, punta fortemente sui servizi digitali on demand. Per questo motivo, il suo Xbox Game Pass è diventato in poco tempo particolarmente popolare, dal momento che consente con una quota mensile di accedere senza ulteriori esborsi a una crescente libreria di videogiochi, all’interno della quale si trovano fin dal giorno di debutto proprio le uscite esclusive firmate agli Xbox Game Studios.

Con un abbonamento attivo, l’utente può quindi accedere in qualsiasi momento a una libreria di oltre 100 videogiochi sempre a sua disposizione, tra i quali figurano Gears 5, Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps e anche il recentissimo Tell Me Why, solo per menzionare diverse delle produzioni Microsoft più recenti. A far loro compagnia sono però anche prodotti di terze parti, come Soul Calibur VI, Resident Evil VII, Mortal Kombat X o Ace Combat 7, per citarne alcuni.

A questo, la compagnia di Redmond ha voluto affiancare Xbox Game Pass Ultimate: questa proposta somma tutti i benefici del normale Xbox Game Pass a quelli dell’abbonamento noto come Xbox Live Gold. Significa che, con un unico esborso, i giocatori avranno diritto ad accedere non solo alla libreria di titoli per gli abbonati, ma anche alle modalità online dei loro titoli multiplayer preferiti, contando sulla stabilità dei servizi online Microsoft. Non è tutto, perché Live Gold dà anche diritto ad avere quattro giochi gratuiti al mese (due per Xbox One e due nativamente per Xbox 360, ma riproducibili anche sulla console attuale) da riscattare senza spese, oltre a garantire l’accesso a una serie di promozioni esclusive periodiche.

Grazie a un’iniziativa lanciata da Microsoft Store, i giocatori hanno ora la possibilità di approfittare dei benefici di Xbox Game Pass Ultimate pagando 1€ anziché 12,99€ per il loro abbonamento mensile. La promozione vi dà quindi la possibilità di accedere a tutto ciò che Xbox Live Gold e Xbox Game Pass hanno da offrire, spendendo una cifra davvero irrisoria per decidere poi se passare a un nuovo abbonamento più duraturo o meno.

Vi raccomandiamo di approfittarne fintanto che l’offerta è disponibile.

» Clicca qui per abbonarti a Xbox Game Pass Ultimate per un mese a 1€ «