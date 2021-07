Tanta tecnologia in super offerta nel Freedom Black Friday di Unieuro!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione, chiamata “Freedom Black Friday“, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti tecnologici a prezzi imperdibili fino all’11 luglio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung QE65Q60TAU, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799,90€, rispetto agli usuali 1.399€ di listino, per un risparmio reale di oltre 599€.

La smart TV Samsung QE65Q60TAU è dotata di uno splendido pannello QLED da 65″ che offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

La smart TV Samsung QE65Q60TAU, grazie al potente processore Quantum 4K e al suo algoritmo di upscaling, garantisce immagini più nitide, con la luminosità dello schermo e il suono che si adattano alle caratteristiche della vostra stanza e alla scena mostrata. Infine, l’Intelligent Mode si occuperà di regolare la luminosità e volume in base alle caratteristiche dell’ambiente circostante.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

