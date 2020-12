Taika Waititi firma il nuovo spot di Xbox ispirato dai sogni di una gamer

Il nuovo spot di Xbox Series X è firmato Taika Waititi ed è ispirato dai sogni avuti da una giocatrice dopo le sue sessioni di gaming sulla console next-gen di Microsoft.

Lucid Odyssey è il nome dell’ultimo lavoro, dalla durata di tre minuti e mezzo, del regista di Thor Ragnarok e Jojo Rabbit, che gli è valso il premio Oscar alla miglior sceneggiatura non originale quest’anno.

Waititi ha usato i sogni reali della giocatrice MoonLiteWolf dopo aver passato del tempo su Xbox Series X.

Per catturare i sogni è stata usata una tecnica nota come Targeted Dream Incubation, che prevede l’induzione in uno stato di sonno come ipnagogia; il sonno è stato tracciato da una fascia intelligente nota come Hypnodyne (EEG).

«Quando ha raggiunto questo stato, in cui ci si sente come avvolti in un sonno leggero o persino in uno stato meditativo, le è stato chiesto di ricordare i suoi sogni», si legge nella descrizione del video.

Era necessario fare tutto questo per uno spot televisivo? No. È spettacolare? Assolutamente sì, e «una volta che i sogni di MoonLiteWolf sono stati registrati, il famoso regista/sceneggiatore/attore Taika Waititi li ha portati in vita».

Non è certo il primo spot di Xbox Series X cui assistiamo negli ultimi mesi, tutti collegati dal fil rouge del motto “Power your Dreams” che spiega bene come mai Microsoft abbia puntato su un’idea simile.