Switch? Console per bambini, secondo il padre di Yakuza

Toshihiro Nagoshi, creatore della serie Yakuza, si è lasciato andare ad alcuni commenti che hanno indispettito l’utenza Nintendo Switch.

In una recente intervista, il designer, da sempre noto per le sue posizioni forti sul gaming (recentemente aveva suscitato polemiche per le sue dichiarazioni controverse, a dir poco, sulla scena esport di Puyo Puyo), ha infatti spiegato di pensare che quella della Grande N sia una console per bambini.

«Penso che, anche adesso che la piattaforma di Nintendo è una console da gioco che viene ancora giocata da un’ampia gamma di gruppi di età, penso che sia un hardware per bambini e ragazzi», ha articolato Nagoshi.

«In tutto questo, a quel tempo, Nintendo si stava sforzando molto nel mercato dei bambini, e pensavo ci stesse bene».

Nintendo punta per tradizione ormai molto forte sulle fasce più giovani, alla cui tutela tiene in maniera particolare, spesso rinunciando in passato ad esperienze più mature.

Tuttavia, queste dichiarazioni evidentemente non tengono conto del successo straordinario di Switch, i cui numeri testimoniano come derubricarla a console per casual, famiglie e appunto bambini sia abbastanza miope.

Che qualcosa stia cambiando pure da questo punto di vista appare lapalissiano, però, e uscite come DOOM Eternal ne danno conferma.