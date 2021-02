Svelato il titolo del nuovo film di Sonic, gli autori ammettono: “è estremamente ovvio”

Da ormai diverso tempo sentiamo chiacchierare dei lavori in corso sul prossimo film di Sonic, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe accogliere nel suo cast anche nientemeno che Jason Momoa, l’attore celebre per diversi ruoli di spicco – come Khal Drogo in Il Trono di Spade e Aquaman nel DC Extended Universe.

Mentre siamo in attesa di certezze, ecco che ne arriva finalmente una: il logo ufficiale del nuovo film di Sonic che, con sorpresa di nessuno (davvero nessuno), si chiamerà Sonic 2. La scelta del titolo e la realizzazione del logo sono talmente ovvie che perfino gli autori hanno ammesso la cosa, scrivendo nell’annuncio «di rottura, capace di far pensare. Estremamente ovvio. Vi presentiamo il titolo ufficiale del sequel del film di Sonic: Sonic The Hedgehog 2!».

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021

Ad accompagnare la conferma di titolo e logo c’è il fatto che è stato anche fissato l’appuntamento con il debutto al cinema, che si concretizzerà il prossimo 8 aprile 2022.

Il precedente film, vi ricordiamo, era riuscito a suo modo a diventare un tormentone fin da prima dell’uscita, quando il design scelto per Sonic aveva lasciato molto straniti gli appassionati – così tanto che la produzione aveva deciso di correre ai ripari, rivedendolo prima del lancio della pellicola, per tenerlo il più fedele possibile alla carismatica controparte videoludica.

Vedremo se questo seguito, in arrivo il prossimo anno, riuscirà ugualmente a divertire appassionati veterani e giovanissimi innamorati del porcospino blu più famoso dei videogiochi.