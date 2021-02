Sonic 2, il film: Jason Momoa potrebbe essere Knuckles (e non è uno scherzo)

Sonic – Il Film, l’avventura cinematografica dedicata al porcospino blu targato SEGA, avrà sicuramente un sequel ufficiale.

Paramount ha rivelato che il film sarà disponibile (nei cinema) dall’8 aprile 2022, sperando che la pandemia mondiale non ne posticipi il lancio.

Ora, secondo quanto riportato anche da ComicBook, Sonic the Hedgehog 2 potrebbe vedere la star di Aquaman e Game of Thrones, Jason Momoa, in un ruolo piuttosto importante, per non dire fondamentale: Knuckles.

Personaggio di spicco nella serie di videogiochi dedicati a Sonic, Knuckles l’Echidna è stato introdotto per la prima volta in Sonic the Hedgehog 3 come antagonista, ed è tornato come giocabile in Sonic & Knuckles, divenendo successivamente una delle icone storiche del franchise.

Stando a un report, Knuckles avrà un ruolo importante nel secondo film, il che spiega perché la Paramount Pictures è interessata ad accostare un attore di un certo livello al ruolo. In aggiunta a ciò, il rapporto menziona che la rappresentazione del personaggio nel film sarà fedele alla versione vista nella serie di videogiochi, il che significa che sarà realizzato a tutto tondo.

Dal canto suo, Jason Momoa non sembra ancora aver confermato la chiusura delle trattative con Paramount Pictures (sicuramente, si tratterebbe di un aggiunta di un certo livello). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

In Sonic the Hedgehog 2 ritroveremo Jeff Fowler alla regia, su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller. Inoltre, nel nuovo film torneranno tutti i protagonisti del primo capitolo, tra cui Jim Carrey nei panni del villain, il Dr. Robotnik, oltre alla new entry Tails, la giovane volpe a due code nota anche come Miles Prower.