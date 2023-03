Super Mario Bros – Il film, il trailer finale scalda i motori per il debutto

Manca ormai davvero poco al debutto di Super Mario Bros. – Il Film e, in vista dell’esordio nelle sale del più celebre idraulico al mondo, Nintendo ha fissato oggi l’appuntamento con un Direct.

In questo streaming, interamente dedicato al film, abbiamo potuto vedere il trailer finale della pellicola d’animazione, che vi proponiamo in cima alla nostra notizia. Poco sotto, anziché l’intero Direct, trovate direttamente il video doppiato in italiano.

Miyamoto ha sottolineato anche il perché del trailer proprio oggi: in molte parti del mondo, è già 10 marzo, e in inglese la data è “Mar10”, considerata quindi il Mario Day.

Abbiamo anche visto una sequenza introduttiva dove è stato il cast, tra cui Jack Black e Chris Pratt, a scherzare suo propri ruoli nel film.

Vi ricordiamo che l’uscita nelle sale italiane di Super Mario Bros. – Il Film è attesa per il prossimo 5 aprile. Il film, realizzato dalla collaborazione tra Illumination (celebre proprio per i suoi film d’animazione) e il leggendario Shigeru Miyamoto, permetterà agli appassionati di seguire le rocambolesche avventure di Mario e i suoi compagni nel Regno dei Funghi, alle prese con nuove insidie.

La pellicola, che ha intrattenuto i fan con i precedenti trailer, nei piani di Miyamoto dovrebbe essere solo la prima mossa in una strategia che vuole rendere le più celebri proprietà intellettuali della casa di Kyoto molto più crossmediali che in passato.

Viene da domandarsi se sia lecito, in futuro, immaginare magari anche un film d’animazione a tema The Legend of Zelda (avete già prenotato Tears of the Kingdom su Amazon?). Per ora, comunque, mettiamoci comodi in attesa di quello dedicato a Super Mario: secondo quanto trapelato online, il film dovrebbe durare poco meno di un’ora e mezza, risultando così ideale e non troppo lungo per grandi e piccini.

Di recente, abbiamo parlato anche di un altro curioso sconfinamento cinematografico: quello di Tetris, che era davvero difficile immaginare come film. In realtà, sappiamo che le produzioni che stanno compiendo il grande salto dal videogame al grande schermo sono davvero parecchie – anche se alcune, come quella di Metal Gear, sono ferme ai box e avvolte nel più totale mistero.