Il film di Super Mario Bros. potrebbe aver già svelato la durata ufficiale

Dopo una lunga attesa, lo scorso mese Nintendo e Illumination hanno finalmente svelato il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il Film, il nuovo lungometraggio animato con un cast d’eccezione e che appare davvero promettente.

Il primo teaser ufficiale ci ha svelato poche informazioni, ma ci ha permesso di dare un primo sguardo alle voci e alle interpretazioni di Luigi, Toad, il perfido Bowser e, ovviamente, il protagonista Mario (trovate una delle sue ultime e amate avventure, Super Mario Odyssey, in sconto su Amazon).

Il trailer del film ha entusiasmato i fan e mostrato una grande cura per i dettagli, anche se della durata di pochi secondi e con almeno un grande assente: la principessa Peach non era infatti presente, ma sembra ormai pronta a mostrarsi davvero presto.

Nelle prossime settimane dovrebbe infatti arrivare un trailer esteso che ci svelerà più nel dettaglio cosa aspettarci dal lungometraggio animato: nel frattempo, come segnalato da My Nintendo News, la durata ufficiale del film di Super Mario Bros. potrebbe essere già stata svelata.

Sembra infatti che sul sito ufficiale di Cinépolis, una nota catena di cinema presente soprattutto in Messico e in Spagna, sia comparsa una pagina dedicata proprio a Super Mario Bros. Il Film che svelerebbe anche la durata complessiva del lungometraggio.

Se le informazioni inserite sulla pagina fossero confermate ufficialmente, il lungometraggio di Super Mario Bros. avrebbe una durata complessiva di circa 85 minuti, corrispondenti a poco meno di un’ora e mezza.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che potrebbe trattarsi semplicemente di una longevità indicativa e non definitiva: Nintendo e Illumination non hanno infatti commentato l’indiscrezione, né hanno rilasciato ancora alcun comunicato ufficiale sull’effettiva durata del film.

Vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori conferme o novità ufficiali sulla vicenda. Nel frattempo, ricordiamo che non tutti i pareri sul film sembrano essere stati positivi: uno degli attori dell’ormai noto — per i motivi sbagliati — lungometraggio in live-action ha criticato la presunta mancanza di diversità del casting.